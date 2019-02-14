ANALİZ - Ticaret savaşının dünya borsalarına faturası ağır oldu
Başta ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı olmak üzere para politikalarındaki sıkılaşmaya yönelik endişeler ve teknoloji sektöründe artan denetimlerin etkisiyle dünya borsalarının değeri geçen yıl 10,8 trilyon dolar eridi- Borsasının değeri en fazla düşen ülkeler 2018 boyunca karşılıklı gümrük tarifeleri nedeniyle ticaret savaşının fitilini çeken ABD ve Çin oldu- New York Borsası her ne kadar 20,7 trilyon dolarlık piyasa değeri ile dünyanın en güçlü borsası konumunda yer alsa da geçen yıl hisselerinde yaşanan toplam kayıp 1,4 trilyon doları buldu- Çin'de Şenzen ve Şanghay borsaları geçen yıl 1,2'şer trilyon dolarlık erimeyle piyasa değeri en fazla düşen borsalar arasında yer aldı- Geçen yıl piyasa değeri miktar bazında en fazla yükselen borsalar, Suudi Arabistan ve İran oldu14 Şubat 2019 Perşembe 11:02
İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Küresel ekonomik büyümede yavaşlamanın yüz gösterdiği 2018 yılında, jeopolitik riskler, ticaret savaşı, para politikalarındaki sıkılaşmaya yönelik endişeler ve teknoloji sektöründe artan denetimlerin etkisiyle dünya borsalarının değeri 10,8 trilyon dolar erirken, borsa değeri en fazla düşen ülkelerin başını ABD ve Çin çekti.
Küresel piyasalar 2018'de, başta ticaret savaşı olmak üzere jeopolitik riskler, Brexit, merkez bankalarının para politikalarını normalleştirme adımları ve ekonomik büyümedeki yavaşlamanın etkisiyle 2018'de zor bir yıl deneyimledi.
Bu süreçte özellikle ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı doğrultusunda teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde artan incelemeler piyasaları sarstı.
Söz konusu gelişmelerin borsalara faturası ağır olurken, ABD ve Çin piyasalarında yaşanan kayıpların domino etkisi yarattığı görüldü.
AA muhabirinin Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2017 sonunda 85 trilyon 313 milyar 733,1 milyon dolar olan dünya borsalarının değeri, 2018'de 74 trilyon 516 milyar 766,5 milyon dolara geriledi. Söz konusu süreçte dünya borsalarının değeri yüzde 12,7 azalırken, bu da 10 trilyon 797 milyar dolarlık erimeye işaret etti.
Bölgesel bazlı bakıldığında, Amerika bölgesinde bulunan borsalarının değeri 2018'de bir önceki yıl sonuna göre yüzde 6,3 azalarak 36 trilyon 517,1 milyar dolardan, 34 trilyon 206,1 milyar dolara düştü.
Bu dönemde, Asya ve Pasifik borsalarının piyasa değeri yüzde 17,6'lık azalışla 29 trilyon dolardan 23,9 trilyon dolara indi. Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgesindeki borsalarda ise piyasa değeri toplam yüzde 17 düşerek 19,8 trilyon dolardan, 16,4 trilyon dolara geriledi.
- Piyasa değerini en hızlı artıran borsa Suudi Arabistan
Dünya borsaları arasında geçen yıl borsasının piyasa değeri en fazla artan ülke Suudi Arabistan oldu. Suudi Arabistan'da Tadawul borsasının toplam piyasa değeri 2018'de bir önceki yıla göre 44 milyar 974,3 milyon dolar artarak, 451 milyar 378,8 milyon dolardan 496 milyar 353,2 milyon dolara çıktı. Bu artışın yüzdesel karşılığı ise yüzde 10 olarak hesaplandı.
Piyasa değeri artışında Suudi Arabistan borsasını, İran'da Tehran Stock Exchange takip etti. Tehran borsasının piyasa değeri geçen yıl 2017 sonuna göre 37 milyar 219,4 milyon dolar yükselerek 143 milyar 548,2 milyon dolara ulaştı.
Aynı dönemde piyasa değeri en çok gerileyen borsa ise ABD'de New York borsası oldu. New York borsasının Aralık 2017'de 22 trilyon 81 milyar 367 milyon dolar düzeyinde bulunan piyasa değeri, 2018 sonunda 20 trilyon 679 milyar 476,9 milyon dolara düştü.
Piyasa değeri kaybında ABD'yi Çin takip etti. Geçen yıl Çin'in Şenzen borsasında 1 trilyon 216 milyar 176,4 milyon dolarlık, Şanghay borsasında ise 1 trilyon 170 milyar 211 milyon dolarlık kayıp yaşandı. Böylece söz konusu borsaların piyasa değeri sırasıyla 2 trilyon 405,5 milyar dolar ve 3 trilyon 919,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.
Borsa İstanbul'un piyasa değeri ise 2018'de 227,5 milyar dolardan, 149,3 milyar dolara geriledi.
- Dünyanın en büyüğü New York borsası
Dünya borsaları arasında en büyük piyasa değerine sahip New York Borsası, geçen yıl da yerini korudu. Her ne kadar 2018'de 1,4 trilyon dolarlık kayıp yaşansa da New York borsasının piyasa değeri 2018'de 20,7 trilyon dolar oldu.
Bu dönemde Nasdaq OMX ise piyasa değeri açısından yüzde 2,8'lik erimeye karşın yılı 9 trilyon 756,8 milyar dolarla tamamlamayı başardı. Piyasa değeri büyüklüğü açısından dünya borsaları arasında üçüncü sırada ise 5,3 trilyon dolarla Japonya'da Japan Exchange Group yerleşti.
WFE verilerine göre, dünya borsalarının 2017 ve 2018 sonu itibarıyla piyasa değeri (milyon dolar) ve değişim miktarı (değer) ve oranı (%) şöyle:
Bölgeler (Milyon Dolar)
|2017 Aralık
|2018 Aralık
|Fark (%)
|Fark (Değer)
|AMERİKA
|Barbados StockExchange
|3.350,9
|3.541,6
|5,7
|190,7
|Bermuda StockExchange
|2.718,8
|2.393,2
|-12,0
|-325,6
|BM&FBOVESPAS.A.
|954.715,1
|916.824,4
|-4,0
|-37.890,7
|Bolsa deComercio de Buenos Aires
|108.740,1
|45.986,1
|-57,7
|-62.754,0
|Bolsa deComercio de Santiago
|294.675,7
|250.739,6
|-14,9
|-43.936,2
|Bolsa deValores de Colombia
|121.477,2
|103.848,4
|-14,5
|-17.628,8
|Bolsa deValores de Lima
|99.218,0
|93.385,4
|-5,9
|-5.832,6
|Bolsa deValores de Panama
|15.023,7
|15.647,7
|4,2
|624,0
|Bolsa Mexicanade Valores
|417.020,5
|385.051,4
|-7,7
|-31.969,1
|Bolsa Nacionalde Valores
|3.010,8
|2.401,1
|-20,2
|-609,6
|Jamaica StockExchange
|9.404,9
|12.057,1
|28,2
|2.652,2
|Nasdaq - US
|10.039.335,6
|9.756.836,1
|-2,8
|-282.499,5
|NYSE
|22.081.367,0
|20.679.476,9
|-6,3
|-1.401.890,1
|TMX Group
|2.367.059,9
|1.937.902,7
|-18,1
|-429.157,2
|TOPLAM AMERİKABÖLGESİ
|36.517.118,2
|34.206.091,7
|-6,3
|-2.311.026,5
|ASYA ve PASİFİK
|AustralianSecurities Exchange
|1.508.462,8
|1.262.800,3
|-16,3
|-245.662,5
|BSE IndiaLimited
|2.331.566,7
|2.083.482,8
|-10,6
|-248.083,9
|Bursa Malaysia
|455.772,5
|398.018,7
|-12,7
|-57.753,8
|ChittagongStock Exchange
|42.147,1
|37.628,6
|-10,7
|-4.518,4
|Colombo StockExchange
|18.959,5
|15.575,0
|-17,9
|-3.384,5
|Dhaka StockExchange
|44.031,7
|39.761,9
|-9,7
|-4.269,8
|Hanoi StockExchange
|9.845,0
|8.308,4
|-15,6
|-1.536,6
|HochiminhStock Exchange
|116.657,0
|124.344,6
|6,6
|7.687,6
|Hong KongExchanges and Clearing
|4.350.514,6
|3.819.215,4
|-12,2
|-531.299,2
|IndonesiaStock Exchange
|520.686,7
|486.765,9
|-6,5
|-33.920,8
|Japan ExchangeGroup Inc.
|6.222.825,2
|5.296.811,1
|-14,9
|-926.014,1
|Korea Exchange
|1.771.767,9
|1.413.716,5
|-20,2
|-358.051,4
|NZX Limited
|94.691,3
|86.132,6
|-9,0
|-8.558,7
|PhilippineStock Exchange
|290.401,4
|258.155,7
|-11,1
|-32.245,8
|Shanghai StockExchange
|5.089.631,3
|3.919.420,3
|-23,0
|-1.170.211,0
|Shenzhen StockExchange
|3.621.635,9
|2.405.459,5
|-33,6
|-1.216.176,4
|SingaporeExchange
|787.255,3
|687.257,2
|-12,7
|-99.998,2
|Sydney StockExchange
|102,4
|TaipeiExchange
|111.819,9
|92.477,8
|-17,3
|-19.342,2
|Taiwan StockExchange
|1.073.079,4
|959.219,7
|-10,6
|-113.859,7
|The StockExchange of Thailand
|548.795,4
|500.741,0
|-8,8
|-48.054,4
|TOPLAM ASYA vePASİFİK BÖLGESİ
|29.010.649,2
|23.895.292,9
|-17,6
|-5.115.356,3
|AVRUPA, AFRİKA ve ORTADOĞU
|Abu DhabiSecurities Exchange
|124.529,2
|Amman StockExchange
|23.968,6
|22.740,0
|-5,1
|-1.228,5
|Athens StockExchange (ATHEX)
|50.605,1
|38.370,8
|-24,2
|-12.234,2
|Bahrain Bourse
|21.706,2
|21.862,7
|0,7
|156,6
|Beirut StockExchange
|11.491,8
|9.675,2
|-15,8
|-1.816,6
|BME SpanishExchanges
|888.837,6
|723.691,0
|-18,6
|-165.146,6
|Borsa Istanbul
|227.511,8
|149.263,6
|-34,4
|-78.248,3
|Bourse deCasablanca
|67.048,5
|61.080,8
|-8,9
|-5.967,7
|BRVM
|12.485,7
|BucharestStock Exchange
|23.621,2
|20.853,8
|-11,7
|-2.767,4
|Budapest StockExchange
|31.553,9
|28.934,6
|-8,3
|-2.619,3
|Cyprus StockExchange
|2.822,4
|3.313,5
|17,4
|491,1
|DeutscheBoerse AG
|2.262.222,6
|1.755.172,8
|-22,4
|-507.049,8
|DubaiFinancial Market
|107.574,7
|93.760,0
|-12,8
|-13.814,7
|Euronext
|4.392.995,1
|3.730.398,3
|-15,1
|-662.596,8
|Iran FaraBourse Securities Exchange
|17.850,8
|26.912,2
|50,8
|9.061,4
|Irish StockExchange
|146.554,1
|110.154,4
|-24,8
|-36.399,8
|JohannesburgStock Exchange
|1.230.977,2
|865.327,7
|-29,7
|-365.649,5
|KazakhstanStock Exchange
|45.558,3
|37.005,3
|-18,8
|-8.553,0
|LjubljanaStock Exchange
|6.318,3
|7.266,5
|15,0
|948,2
|LSE Group
|4.455.408,1
|3.637.996,0
|-18,3
|-817.412,1
|LuxembourgStock Exchange
|68.639,1
|49.482,6
|-27,9
|-19.156,4
|Malta StockExchange
|5.171,2
|5.053,8
|-2,3
|-117,3
|MoscowExchange
|623.424,9
|576.116,3
|-7,6
|-47.308,6
|MuscatSecurities Market
|21.298,9
|18.782,4
|-11,8
|-2.516,5
|Namibian StockExchange
|2.915,2
|2.461,9
|-15,6
|-453,3
|Nasdaq NordicExchanges
|1.533.497,3
|1.322.817,5
|-13,7
|-210.679,8
|Nigerian StockExchange
|37.217,6
|31.520,5
|-15,3
|-5.697,1
|Oslo Bors
|287.192,2
|267.382,2
|-6,9
|-19.810,0
|PalestineExchange
|3.891,5
|3.734,9
|-4,0
|-156,6
|Qatar StockExchange
|130.610,1
|163.047,4
|24,8
|32.437,4
|Saudi StockExchange (Tadawul)
|451.378,8
|496.353,2
|10,0
|44.974,3
|SIX SwissExchange
|1.686.497,1
|1.441.160,5
|-14,5
|-245.336,6
|Stock Exchangeof Mauritius
|9.742,9
|9.847,5
|1,1
|104,6
|Tehran StockExchange
|106.328,8
|143.548,2
|35,0
|37.219,4
|Tel-Aviv StockExchange
|231.048,8
|187.466,4
|-18,9
|-43.582,4
|The EgyptianExchange
|46.546,1
|42.005,5
|-9,8
|-4.540,5
|Trop-X
|283,7
|283,7
|Tunis StockExchange
|8.922,6
|8.329,0
|-6,7
|-593,6
|UkrainianExchange
|5.198,0
|4.415,4
|-15,1
|-782,6
|Warsaw StockExchange
|201.392,9
|160.482,6
|-20,3
|-40.910,3
|Wiener Borse
|150.646,0
|116.802,0
|-22,5
|-33.844,0
|Zagreb StockExchange
|22.764,8
|20.509,0
|-9,9
|-2.255,8
|TOPLAMAVRUPA, AFRİKA ve ORTA DOĞU BÖLGESİ
|19.785.965,7
|16.415.381,9
|-17,0
|-3.370.583,7
|TOPLAM DÜNYA
|85.313.733,1
|74.516.766,5
|-12,7
|-10.796.966,6
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