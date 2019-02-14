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ANALİZ - Ticaret savaşının dünya borsalarına faturası ağır oldu

Başta ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı olmak üzere para politikalarındaki sıkılaşmaya yönelik endişeler ve teknoloji sektöründe artan denetimlerin etkisiyle dünya borsalarının değeri geçen yıl 10,8 trilyon dolar eridi- Borsasının değeri en fazla düşen ülkeler 2018 boyunca karşılıklı gümrük tarifeleri nedeniyle ticaret savaşının fitilini çeken ABD ve Çin oldu- New York Borsası her ne kadar 20,7 trilyon dolarlık piyasa değeri ile dünyanın en güçlü borsası konumunda yer alsa da geçen yıl hisselerinde yaşanan toplam kayıp 1,4 trilyon doları buldu- Çin'de Şenzen ve Şanghay borsaları geçen yıl 1,2'şer trilyon dolarlık erimeyle piyasa değeri en fazla düşen borsalar arasında yer aldı- Geçen yıl piyasa değeri miktar bazında en fazla yükselen borsalar, Suudi Arabistan ve İran oldu

14 Şubat 2019 Perşembe 11:02
ANALİZ - Ticaret savaşının dünya borsalarına faturası ağır oldu

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Küresel ekonomik büyümede yavaşlamanın yüz gösterdiği 2018 yılında, jeopolitik riskler, ticaret savaşı, para politikalarındaki sıkılaşmaya yönelik endişeler ve teknoloji sektöründe artan denetimlerin etkisiyle dünya borsalarının değeri 10,8 trilyon dolar erirken, borsa değeri en fazla düşen ülkelerin başını ABD ve Çin çekti.

Küresel piyasalar 2018'de, başta ticaret savaşı olmak üzere jeopolitik riskler, Brexit, merkez bankalarının para politikalarını normalleştirme adımları ve ekonomik büyümedeki yavaşlamanın etkisiyle 2018'de zor bir yıl deneyimledi.

Bu süreçte özellikle ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı doğrultusunda teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde artan incelemeler piyasaları sarstı.

Söz konusu gelişmelerin borsalara faturası ağır olurken, ABD ve Çin piyasalarında yaşanan kayıpların domino etkisi yarattığı görüldü.

AA muhabirinin Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2017 sonunda 85 trilyon 313 milyar 733,1 milyon dolar olan dünya borsalarının değeri, 2018'de 74 trilyon 516 milyar 766,5 milyon dolara geriledi. Söz konusu süreçte dünya borsalarının değeri yüzde 12,7 azalırken, bu da 10 trilyon 797 milyar dolarlık erimeye işaret etti.

Bölgesel bazlı bakıldığında, Amerika bölgesinde bulunan borsalarının değeri 2018'de bir önceki yıl sonuna göre yüzde 6,3 azalarak 36 trilyon 517,1 milyar dolardan, 34 trilyon 206,1 milyar dolara düştü.

Bu dönemde, Asya ve Pasifik borsalarının piyasa değeri yüzde 17,6'lık azalışla 29 trilyon dolardan 23,9 trilyon dolara indi. Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgesindeki borsalarda ise piyasa değeri toplam yüzde 17 düşerek 19,8 trilyon dolardan, 16,4 trilyon dolara geriledi.


- Piyasa değerini en hızlı artıran borsa Suudi Arabistan


Dünya borsaları arasında geçen yıl borsasının piyasa değeri en fazla artan ülke Suudi Arabistan oldu. Suudi Arabistan'da Tadawul borsasının toplam piyasa değeri 2018'de bir önceki yıla göre 44 milyar 974,3 milyon dolar artarak, 451 milyar 378,8 milyon dolardan 496 milyar 353,2 milyon dolara çıktı. Bu artışın yüzdesel karşılığı ise yüzde 10 olarak hesaplandı.

Piyasa değeri artışında Suudi Arabistan borsasını, İran'da Tehran Stock Exchange takip etti. Tehran borsasının piyasa değeri geçen yıl 2017 sonuna göre 37 milyar 219,4 milyon dolar yükselerek 143 milyar 548,2 milyon dolara ulaştı.

Aynı dönemde piyasa değeri en çok gerileyen borsa ise ABD'de New York borsası oldu. New York borsasının Aralık 2017'de 22 trilyon 81 milyar 367 milyon dolar düzeyinde bulunan piyasa değeri, 2018 sonunda 20 trilyon 679 milyar 476,9 milyon dolara düştü.

Piyasa değeri kaybında ABD'yi Çin takip etti. Geçen yıl Çin'in Şenzen borsasında 1 trilyon 216 milyar 176,4 milyon dolarlık, Şanghay borsasında ise 1 trilyon 170 milyar 211 milyon dolarlık kayıp yaşandı. Böylece söz konusu borsaların piyasa değeri sırasıyla 2 trilyon 405,5 milyar dolar ve 3 trilyon 919,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul'un piyasa değeri ise 2018'de 227,5 milyar dolardan, 149,3 milyar dolara geriledi.

- Dünyanın en büyüğü New York borsası

Dünya borsaları arasında en büyük piyasa değerine sahip New York Borsası, geçen yıl da yerini korudu. Her ne kadar 2018'de 1,4 trilyon dolarlık kayıp yaşansa da New York borsasının piyasa değeri 2018'de 20,7 trilyon dolar oldu.

Bu dönemde Nasdaq OMX ise piyasa değeri açısından yüzde 2,8'lik erimeye karşın yılı 9 trilyon 756,8 milyar dolarla tamamlamayı başardı. Piyasa değeri büyüklüğü açısından dünya borsaları arasında üçüncü sırada ise 5,3 trilyon dolarla Japonya'da Japan Exchange Group yerleşti.

WFE verilerine göre, dünya borsalarının 2017 ve 2018 sonu itibarıyla piyasa değeri (milyon dolar) ve değişim miktarı (değer) ve oranı (%) şöyle:


Bölgeler (Milyon Dolar)		2017 Aralık2018 AralıkFark (%)Fark (Değer)
AMERİKA
Barbados StockExchange3.350,93.541,65,7190,7
Bermuda StockExchange2.718,82.393,2-12,0-325,6
BM&FBOVESPAS.A.954.715,1916.824,4-4,0-37.890,7
Bolsa deComercio de Buenos Aires108.740,145.986,1-57,7-62.754,0
Bolsa deComercio de Santiago294.675,7250.739,6-14,9-43.936,2
Bolsa deValores de Colombia121.477,2103.848,4-14,5-17.628,8
Bolsa deValores de Lima99.218,093.385,4-5,9-5.832,6
Bolsa deValores de Panama15.023,715.647,74,2624,0
Bolsa Mexicanade Valores417.020,5385.051,4-7,7-31.969,1
Bolsa Nacionalde Valores3.010,82.401,1-20,2-609,6
Jamaica StockExchange9.404,912.057,128,22.652,2
Nasdaq - US10.039.335,69.756.836,1-2,8-282.499,5
NYSE22.081.367,020.679.476,9-6,3-1.401.890,1
TMX Group2.367.059,91.937.902,7-18,1-429.157,2
TOPLAM AMERİKABÖLGESİ36.517.118,234.206.091,7-6,3-2.311.026,5
ASYA ve PASİFİK
AustralianSecurities Exchange1.508.462,81.262.800,3-16,3-245.662,5
BSE IndiaLimited2.331.566,72.083.482,8-10,6-248.083,9
Bursa Malaysia455.772,5398.018,7-12,7-57.753,8
ChittagongStock Exchange42.147,137.628,6-10,7-4.518,4
Colombo StockExchange18.959,515.575,0-17,9-3.384,5
Dhaka StockExchange44.031,739.761,9-9,7-4.269,8
Hanoi StockExchange 9.845,08.308,4-15,6-1.536,6
HochiminhStock Exchange116.657,0124.344,66,67.687,6
Hong KongExchanges and Clearing4.350.514,63.819.215,4-12,2-531.299,2
IndonesiaStock Exchange520.686,7486.765,9-6,5-33.920,8
Japan ExchangeGroup Inc.6.222.825,25.296.811,1-14,9-926.014,1
Korea Exchange1.771.767,91.413.716,5-20,2-358.051,4
NZX Limited94.691,386.132,6-9,0-8.558,7
PhilippineStock Exchange290.401,4258.155,7-11,1-32.245,8
Shanghai StockExchange5.089.631,33.919.420,3-23,0-1.170.211,0
Shenzhen StockExchange3.621.635,92.405.459,5-33,6-1.216.176,4
SingaporeExchange787.255,3687.257,2-12,7-99.998,2
Sydney StockExchange102,4
TaipeiExchange111.819,992.477,8-17,3-19.342,2
Taiwan StockExchange1.073.079,4959.219,7-10,6-113.859,7
The StockExchange of Thailand548.795,4500.741,0-8,8-48.054,4
TOPLAM ASYA vePASİFİK BÖLGESİ29.010.649,223.895.292,9-17,6-5.115.356,3
AVRUPA, AFRİKA ve ORTADOĞU
Abu DhabiSecurities Exchange124.529,2
Amman StockExchange23.968,622.740,0-5,1-1.228,5
Athens StockExchange (ATHEX)50.605,138.370,8-24,2-12.234,2
Bahrain Bourse21.706,221.862,70,7156,6
Beirut StockExchange11.491,89.675,2-15,8-1.816,6
BME SpanishExchanges888.837,6723.691,0-18,6-165.146,6
Borsa Istanbul227.511,8149.263,6-34,4-78.248,3
Bourse deCasablanca67.048,561.080,8-8,9-5.967,7
BRVM12.485,7
BucharestStock Exchange23.621,220.853,8-11,7-2.767,4
Budapest StockExchange31.553,928.934,6-8,3-2.619,3
Cyprus StockExchange2.822,43.313,517,4491,1
DeutscheBoerse AG2.262.222,61.755.172,8-22,4-507.049,8
DubaiFinancial Market107.574,793.760,0-12,8-13.814,7
Euronext4.392.995,13.730.398,3-15,1-662.596,8
Iran FaraBourse Securities Exchange17.850,826.912,250,89.061,4
Irish StockExchange146.554,1110.154,4-24,8-36.399,8
JohannesburgStock Exchange1.230.977,2865.327,7-29,7-365.649,5
KazakhstanStock Exchange45.558,337.005,3-18,8-8.553,0
LjubljanaStock Exchange6.318,37.266,515,0948,2
LSE Group4.455.408,13.637.996,0-18,3-817.412,1
LuxembourgStock Exchange68.639,149.482,6-27,9-19.156,4
Malta StockExchange5.171,25.053,8-2,3-117,3
MoscowExchange623.424,9576.116,3-7,6-47.308,6
MuscatSecurities Market21.298,918.782,4-11,8-2.516,5
Namibian StockExchange2.915,22.461,9-15,6-453,3
Nasdaq NordicExchanges1.533.497,31.322.817,5-13,7-210.679,8
Nigerian StockExchange37.217,631.520,5-15,3-5.697,1
Oslo Bors287.192,2267.382,2-6,9-19.810,0
PalestineExchange3.891,53.734,9-4,0-156,6
Qatar StockExchange130.610,1163.047,424,832.437,4
Saudi StockExchange (Tadawul)451.378,8496.353,210,044.974,3
SIX SwissExchange1.686.497,11.441.160,5-14,5-245.336,6
Stock Exchangeof Mauritius9.742,99.847,51,1104,6
Tehran StockExchange106.328,8143.548,235,037.219,4
Tel-Aviv StockExchange231.048,8187.466,4-18,9-43.582,4
The EgyptianExchange46.546,142.005,5-9,8-4.540,5
Trop-X283,7283,7
Tunis StockExchange8.922,68.329,0-6,7-593,6
UkrainianExchange5.198,04.415,4-15,1-782,6
Warsaw StockExchange201.392,9160.482,6-20,3-40.910,3
Wiener Borse150.646,0116.802,0-22,5-33.844,0
Zagreb StockExchange22.764,820.509,0-9,9-2.255,8
TOPLAMAVRUPA, AFRİKA ve ORTA DOĞU BÖLGESİ19.785.965,716.415.381,9-17,0-3.370.583,7
TOPLAM DÜNYA85.313.733,174.516.766,5-12,7-10.796.966,6

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:02
  1. Dünya Borsalar Federasyonu
  2. dünya borsaları
  3. ticaret savaşı
  4. WFE

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