Analig Voleybol Çeyrek Final Heyecanı Sona Erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Anadolu Yıldızlar Ligi 2019 Yılı Faaliyet programında yer alan Voleybol Çeyrek Final Müsabakaları Develi Spor Salonu ve Şehit Murat Kocatürk Spor Salonunda dün yapılan müsabakalarla sona erdi.

Üç gün boyunca Develilerin voleybol heyecanına yaşadığı Analig Voleybol Çeyrek Final Müsabakaları seyir keyfi yüksek müsabakalara sahne oldu.

Bayanlarda 12 erkeklerde 12 olmak üzere 24 ilden 336 sporcunun yarı finale çıkmak için mücadele ettiği müsabakalarda Kayseri Erkek ve Bayan Voleybol takımları gruplarını lider olarak tamamladılar.

Gruptan çıkan takımlar 27-29 Mart 2019 tarihleri arasında Eskişehir’de yapılacak olan Yarı final müsabakalarında mücadele edecekler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, çeyrek final müsabakalarını başarı ile tamamlayan ve yarı finale katılma hakkı elde eden takımları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.