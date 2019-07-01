Analı kızlı açtıkları işletmede 7. yıl

Eskişehir’de bir anne ile kızının beraber başladıkları işi 7 yıldır başarı ile sürdürmesi takdir topluyor.

Eskişehir’in turistik ilgi odaklarından biri olan Odunpazarı Evleri civarında 7 yıl önce anne kız birlikte açtıkları ve bugüne kadar ayakta tuttukları Tomurcuk Kahvaltı adlı işletmeyle başarılı bir girişimcilik örneği sergilemeleri müşterilerinin de takdirini topluyor. Annemi Asalet Peker ile, Eskişehir’in meşhur Tatar lezzetlerinden olan çibörek ile başladıkları üretimlerini ilerleyen dönemlerde mantı, kahvaltı, sarma ve diğer çeşitli yemeklerle sürdürerek hizmetlerini arttırdıklarından bahseden işletme sahibi Bilge Peker, böyle bir yerin annesinin hayali olduğunu ve bunu gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

"Odunpazarı Evleri’nde çibörek çok arandığı için bu işe girdik"

Peker, Eskişehir’in meşhur lezzetlerinden olan Tatar yemeği çiböreğin tarihi Odunpazarı Evleri gibi turistik bir bölge içinde de aranan bir yiyecek olduğunu belirterek, "Ben mutfağı seviyorum. Çibörek benim annemin babasının kültüründen geliyor. Ben Karadenizliyim, annemin babası Tatar. Tatar kültürünü, yemeğini bildiğimiz için bu sektöre girdik. Odunpazarı turistik bir bölge olduğu için, burada çibörek çok arandığı için bu işe başlayalım dedik. Sadece çibörek değil mantı, kahvaltı ve diğer yemekleri de yapıyoruz" dedi.

"Burası annemin hayaliydi"

Bilge Peker, "Bu işe işsizlikten girdim, üniversite mezunu olmama rağmen kendi mesleğimde iş fırsatı olmadı. En baştan beri annemin desteği ile girdim, tek başına altından kalkamazdım. İnsanların hoşuna gidiyor, ‘ne güzel anne kız çalışıyorsunuz’ şeklinde güzel tepkiler alıyoruz. Burası annemin hayaliydi, onun hevesiyle açtık, başladıktan sonra birbirimize hep destek olmalıydık, öyle de oluyor" diye belirtti.

"Yazın üniversiteler kapanıyor, işler duraklıyor"

Bilge Peker, yaz dönemiyle birlikte işlerin durakladığını belirterek, "En kalabalık sezon ilkbahar ve sonbahardır. Yazda üniversiteler kapanıyor, insanlar deniz kenarına gidiyorlar onun için duruyor işler. Yine de müşterilerimiz değişiyor, hepsi öğrenci değil şehir dışından da geliyorlar" şeklinde konuştu.

"Belediye bu tarafa iyi bakmıyor, bizi desteklemelerini istiyoruz"

Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde kendi caddelerinin geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Peker, "Yer olarak sıkıntımız var, yerimiz diğer bölgelerden daha az gelişmiş. Bu tarafın reklamı çok yok, belediye bu tarafa iyi bakmıyor. Belediyenin bu semte esnaf yollaması lazım, desteklemeleri lazım. Bir şeyler oluyor ama süreç çok yavaş. Yani köstek de yok, destek de yok. Biz kendi çabamızla bir şeyler yapıyoruz. Biz, küçük esnafı belediyenin desteklemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.