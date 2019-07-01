0553 313 94 23

Analı kızlı açtıkları işletmede 7. yıl

Eskişehir’de bir anne ile kızının beraber başladıkları işi 7 yıldır başarı ile sürdürmesi takdir topluyor.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:57
Analı kızlı açtıkları işletmede 7. yıl

Eskişehir’de bir anne ile kızının beraber başladıkları işi 7 yıldır başarı ile sürdürmesi takdir topluyor.


Eskişehir’in turistik ilgi odaklarından biri olan Odunpazarı Evleri civarında 7 yıl önce anne kız birlikte açtıkları ve bugüne kadar ayakta tuttukları Tomurcuk Kahvaltı adlı işletmeyle başarılı bir girişimcilik örneği sergilemeleri müşterilerinin de takdirini topluyor. Annemi Asalet Peker ile, Eskişehir’in meşhur Tatar lezzetlerinden olan çibörek ile başladıkları üretimlerini ilerleyen dönemlerde mantı, kahvaltı, sarma ve diğer çeşitli yemeklerle sürdürerek hizmetlerini arttırdıklarından bahseden işletme sahibi Bilge Peker, böyle bir yerin annesinin hayali olduğunu ve bunu gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.



"Odunpazarı Evleri’nde çibörek çok arandığı için bu işe girdik"


Peker, Eskişehir’in meşhur lezzetlerinden olan Tatar yemeği çiböreğin tarihi Odunpazarı Evleri gibi turistik bir bölge içinde de aranan bir yiyecek olduğunu belirterek, "Ben mutfağı seviyorum. Çibörek benim annemin babasının kültüründen geliyor. Ben Karadenizliyim, annemin babası Tatar. Tatar kültürünü, yemeğini bildiğimiz için bu sektöre girdik. Odunpazarı turistik bir bölge olduğu için, burada çibörek çok arandığı için bu işe başlayalım dedik. Sadece çibörek değil mantı, kahvaltı ve diğer yemekleri de yapıyoruz" dedi.



"Burası annemin hayaliydi"


Bilge Peker, "Bu işe işsizlikten girdim, üniversite mezunu olmama rağmen kendi mesleğimde iş fırsatı olmadı. En baştan beri annemin desteği ile girdim, tek başına altından kalkamazdım. İnsanların hoşuna gidiyor, ‘ne güzel anne kız çalışıyorsunuz’ şeklinde güzel tepkiler alıyoruz. Burası annemin hayaliydi, onun hevesiyle açtık, başladıktan sonra birbirimize hep destek olmalıydık, öyle de oluyor" diye belirtti.



"Yazın üniversiteler kapanıyor, işler duraklıyor"


Bilge Peker, yaz dönemiyle birlikte işlerin durakladığını belirterek, "En kalabalık sezon ilkbahar ve sonbahardır. Yazda üniversiteler kapanıyor, insanlar deniz kenarına gidiyorlar onun için duruyor işler. Yine de müşterilerimiz değişiyor, hepsi öğrenci değil şehir dışından da geliyorlar" şeklinde konuştu.



"Belediye bu tarafa iyi bakmıyor, bizi desteklemelerini istiyoruz"


Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde kendi caddelerinin geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Peker, "Yer olarak sıkıntımız var, yerimiz diğer bölgelerden daha az gelişmiş. Bu tarafın reklamı çok yok, belediye bu tarafa iyi bakmıyor. Belediyenin bu semte esnaf yollaması lazım, desteklemeleri lazım. Bir şeyler oluyor ama süreç çok yavaş. Yani köstek de yok, destek de yok. Biz kendi çabamızla bir şeyler yapıyoruz. Biz, küçük esnafı belediyenin desteklemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:57
  1. odunpazarı
  2. kültür
  3. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seçim bitti kavgası bitmedi: 7 gözaltı
    1. Seçim bitti kavgası bitmedi: 7 gözaltı
    2. Kene’den hayatını kaybeden anne..
    3. Atıcılardan tam isabet
    4. Bandırmaspor yeni hocası ile anlaştı
    5. Türkiye’nin konuştuğu Ayaz bebek..
    6. Hacı adaylarına aşı yapıldı
    7. Antalya Şoförler ve Otomobilciler..
    8. Libya Milli Ordusu'ndan flaş uyarı:..
    9. Kamu Denetçiliği Kurumu 7 yaşında
    10. Diyarbakır’dan Almanya Schengen vizesi..
    11. İki geç kız boğulma tehlikesi geçirdi
    12. Mardin’deki futbol okulları arasında..
    13. Ünlü iş adamı karısını vurup intihar..
    14. GÜNCELLEME - Mersin'de orman yangını
    15. Sıcak hava klima tamircilerinin yüzünü..
    16. Mahkumların yaptığı deri montlar..
    17. Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu
    18. Büyükçekmece’de havai fişek kullanımı..
    19. Lale Caddesinde sıcak asfalt serimi..
    20. Talas’ta Çocuklar İçin 8 Oyun Alanı..
    21. GÜNCELLEME 2 - Afganistan'ın başkenti..
    22. Rusya'dan ABD'ye: Şoke edici olaylara..
    23. İtalya ve Slovenya sınıra devriyeler..
    24. Jokey Ahmet Çelik kimdir? 93. Gazi..
    25. Galatasaraylı Diagne'den ayrılık..
    26. Maltepe'de rehine krizi! AVM boşaltıldı
    27. Yaz spor okulları başladı
    28. Gaziantep merkezli 6 ilde uyuşturucu..
    29. Pamukkaleli çocuklar satranç kursunda..
    30. Libya ordusundan sivillere ”Askeri..
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor