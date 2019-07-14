Anahtarını unuttuğu evine tırmanmak isterken ikinci kattan düştü

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde anahtarını unuttuğu ikinci kattaki evine balkonlardan tırmanarak girmeye çalışan kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre Hacıseyitali Mahallesi'nde, evinin anahtarının yanında olmadığını fark eden Cihan Demir, önce zile bastı, evde kimsenin bulunmadığını anlayınca da balkonlara tırmanarak evine girmek istedi. İkinci kattayken kafasının üzerine düşen Demir, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumunun ağır olduğu tespit edilen Demir, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.



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