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Anahtarı unuttu balkondan girmek istedi… Adana’da genç kadının feci ölümü

Adana’da evinin anahtarını içeride unutan 21 yaşındaki B.K, 7 kattaki apartman boşluğundan aşağı inmek istedi. Ancak dengesini kaybedince yere çakılarak hayatını kaybetti.

19 Kasım 2018 Pazartesi 06:31
Anahtarı unuttu balkondan girmek istedi… Adana’da genç kadının feci ölümü

Olay, Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, B.K (21) erkek arkadaşı ile birlikte evine geldi. Anahtarını unuttuğunu fark eden genç kız, kredi kartı ile kapıyı açmak için bir süre uğraştı ancak açamadı. Daha sonra genç kadın apartman boşluğundan evinin balkonuna geçmek istedi. Erkek arkadaşının da yardımıyla tabure üzerine çıkan genç kadın, balkona geçmeye çalıştığı sırada dengesini yitirerek 7’inci kattan aşağı düştü.

Durumu fark eden vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından genç kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

B.K’ın erkek arkadaşı, kız arkadaşının cesedinin başında gözyaşlarına boğulurken ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 06:31
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