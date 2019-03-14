Anahtar uydurduğu araçlardan hırsızlık yapan zanlı yakalandı Kayseri’de anahtar uydurduğu 4 araçtan hırsızlık yapan bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri’de anahtar uydurduğu 4 araçtan hırsızlık yapan bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi’nde 3 araç ve Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi’nde bir araçtan anahtar uydurulmak suretiyle hırsızlık yapıldığı ihbar edildi. İhbar sorasında Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda güvenlik kamerasına yakalanan zanlı belirlenerek yakalandı.

19 yaşındaki zanlı hakkında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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