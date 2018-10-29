Anahtar teslimlerinde rekor kırılacak

Gayrimenkul sektörü 2019’daki gücünü imalattan ziyade anahtar teslimlerle ortaya koyacak. Yıllık ortalama bir milyonu bulan konut talebini karşılamak için iki, üç yıl önce temelleri atılan birçok projedeki daire, ofis ya da ticari alanlar sahiplerine teslim edilecek. İkinci el piyasasına dahil edilecek olan yapılar sayesinde konut stokunda kalite artacak. Öte yandan geçen yıl inşaat ruhsatı alımı oranında yaşanan yüzde 40’lık düşüş ise piyasada arz talep dengesinin oluşmasına katkıda bulunacak. 2018’de ertelenen taleplerin bu yıl satış rakamlarına yansıyacağını öngören sektör temsilcileri, alternatif finansal ürünlerin de devreye girmesiyle piyasanın canlanacağı görüşünde.

Yüzbinlerce ailenin ilk adımda imzaladıkları sözleşmelerle hayal satın aldığı projelerin bitim tarihleri yaklaştıkça firmalar da verdikleri vaatlere uygun olarak anahtar teslimat planlarını yapmaya başladı. Birçok firma için referans niteliğinde olan projelerde bu yıl şantiye ışıkları yerini dairelerin ve sosyal tesislerin ışıklarına bırakacak.

Sur Yapı teslimde lider

2019’da proje sayısı bakımından en fazla teslimi Sur Yapı gerçekleştirecek. Bu yılın anahtar teslim ve satış yılı olacağını vurgulayan Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, bu dönemde de gayrimenkulün güvenilir bir yatırım aracı olmayı sürdüreceğini vurgulayarak, “İstanbul’da 14 projemiz devam ediyor. Antalya’da da Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz. AVM tarafında ise Metrogarden, Axis Kağıthane, Axis İstanbul ve Bursa’da da Marka AVM ile hizmet veriyoruz. Kampanyalı satışlarımızın yanı sıra teslimlerimiz de ard arda gelecek” diye konuştu.

Artaş’ta bereket yılı

2018 yılının Artaş İnşaat ve Avrupa Konutları için çok verimli geçtiğini söyleyen Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya da, bu süre içinde dört projede toplam 2 bin 534 adet konut teslim ettiklerini belirtti. “Teslim ettiğimiz Avrupa Konutları Atakent 4, Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupa Konutları Kale 2 ve ortak girişimle hayata geçirdiğimiz Vadistanbul projemizin son etabı Vadistanbul Park’ta yaşam başladı’’ diyen Çetinsaya, Avrupa Konutları Yamanevler ve ortak girişimle gerçekleştirdikleri Tema İstanbul projesinin ikinci etabında yer alan Tema İstanbul Bahçe’de de inşa çalışmaları tüm hızıyla sürdüğünü dile getirdi.

Teslimler hangi projelerde olacak?

Akzirve Gayrimenkul imzasıyla Bahçeşehir’de inşa edilen 2 bin 600 dairelik Strada projesinin ilk etabında teslimler mart ayında gerçekleştirilecek. Projenin ikinci etabının inşaatının ise 12 ay içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

-Ankara’da Gölbaşı Mogan Gölü’nün yanı başında ÖRYAP İnşaat tarafından hayata geçirilen 17 villalı Terrace Mogan Konakları.

-Ege Yapı imzasıyla Kağıthane’de inşa edilen Kordon İstanbul’un birinci etabı.

-NEF Bahçelievler projesi.

-Huzurlu İnşaat imzası ile Güneşli’de inşa edilen 289 daireli Huzurlu Marmara projesi.

-3. Havalimanının hizmete girdiği 29 Ekim 2018’den iki yıl önce lansmanı yapılan ASAF Grubu imzalı 3. İstanbul Başakşehir projesinin ilk etabı.

-Genyap imzalı Oxygen projesi.

-İçerisinde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri nin yer aldığı Kozyatağı Koz Mesa projesi.

-Sinpaş GYO imzalı İş Modern Ambarlı projesi.

-Dağ Mühendislik imzalı bin 730 konut ve 186 ticari birimden meydana gelen Tual Bahçekent projesinin ilk etabı.

-Emlak Konut GYO imzalı Kuzey Yakası Ticari birimleri (Başakşehir)

-Başakşehir Birinci Kısımda Fuzul Yapı imzasıyla inşa edilen 123 konutluk Başak City projesi.

-Başakşehir’de yer alan Adım İstanbul, Nidapark Kayaşehir ve Lal Bahçe Başakşehir projeleri

-Teknik Yapı Uplife Kadıköy ve Deluxia Park Residence projeleri

-Tema İstanbul Bahçe Atakent projesi

-Gaziosmanpaşa’da inşa edilen We Haliç Evleri

-Toplam 1.080 daire ve 12 adet ticari birimden meydana gelen Transform Fikirtepe projesi

-Çalık İnşaat imzalı Taksim 360 projesi

-Türkerler imzasıyla Konak’a komşu olan Mahall Bomonti İzmir’de de geri sayım devam ediyor.

-Özyurtlar’ın sosyal sorumluluk projesi olarak baktığı Ödül İstanbul’da, yıllardır bekleyen hak sahipleri anahtarlarına bu yıl kavuşacak.

-Toplam 110 konut ve 4 bin metrekare ticari alandan meydana gelen Luxera Yenibosna projesi Ağustos 2019’da teslim edilmeye hazırlanıyor.

-Bin 160 daireden meydana gelen Yakuplu Demir Country’de teslim için geri sayım devam ediyor.

-Dekon İnşaat’ın, Ümraniye’deki İstanbul Finans Merkezi’ne komşu olan iki ayrı projesinde anahtar teslimi için belirlenen tarih yine 2019.

-Beylikdüzü-Bahçeşehir bölgesinde hayata geçirilen Self İstanbul Evlerinde inşaat hızla devam ediyor. Teslimlerin bu yıl yapılması planlanıyor.

-545 milyon liralık yatırımla Özyurtlar Holding ve Bahaş Holding tarafından hayata geçirilen Meydan Ardıçlı’da anahtar teslim için geri sayım devam ediyor.

-Emlak Konut GYO güvencesiyle GÜL Yapı’nın üstlendiği Vadistanbul’a komşu Avangart İstanbul projesinde dairelerin 2019 yılında teslim edilmesi planlanıyor.

-Sinpaş Yapı imzasıyla hayata geçirilen Sinpaş Finans Şehir Evleri Aralık 2019 tarihinde teslim edilmeye hazırlanıyor.

-İnce işleri devam eden Luxera Meydan Evlerinde de teslimler bu yıl yapılacak.

-Kale Ofis Ankara projesi bahar aylarında teslim edilecek.

-İzmir Bornova’da Folkart Yapı tarafından hayata geçirilen Folkart İncity Konutlarında teslimler bu yıl sonuna doğru yapılacak.

-DAP Yapı imzasıyla Kartal’da yükselen Teras Kule projesi 364 konut, 25 ofis ve 11 ticari birimden meydana geliyor.

-Tahincioğlu Nidakule Kayaşehir’in teslim tarihi Mart 2019 olacak.