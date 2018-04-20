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Anadolu'ya gelişimizin 1000. yılı!

Türkiye-Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliğini temsilen, Oğuz boylarının Anadolu'ya girişinin 1000'inci yıl dönümü dolayısıyla 7 şehirde düzenlenecek etkinliklere katılacak grup, Bursa'dan hareket etti.

20 Nisan 2018 Cuma 09:55
Anadolu'ya gelişimizin 1000. yılı!

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Belediye Başkanı da olan Birlik Başkanı İrfan Tatlıoğlu, yola çıkmadan önce toplandıkları Merinos Parkı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, bu seyahatin 7 şehri kapsadığını söyledi.

Seferlerinin Van'ın Erciş ilçesinde sona ereceğini belirten Tatlıoğlu, "Bugün Türklerin Anadolu'ya girişinin 1000'inci yılı. 1018 yılında Çağrı Bey'in 3 bin atlıyla gelip Van Gölü etrafına yerleşmesinin 1000'inci yılını kutlamak ve tarihe iz bırakmak üzere 22 il temsilcisi arkadaşlarımızla buradan çıkıp Afyonkarahisar, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Erciş'e gideceğiz." dedi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 09:55
  1. Van
  2. Şanlıurfa
  3. Muş
  4. Diyarbakır
  5. Bursa
  6. Bitlis
  7. Afyon
  8. Adana
  9. Çağrı Bey

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