Anadolu'ya gelişimizin 1000. yılı!

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Belediye Başkanı da olan Birlik Başkanı İrfan Tatlıoğlu, yola çıkmadan önce toplandıkları Merinos Parkı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, bu seyahatin 7 şehri kapsadığını söyledi.

Seferlerinin Van'ın Erciş ilçesinde sona ereceğini belirten Tatlıoğlu, "Bugün Türklerin Anadolu'ya girişinin 1000'inci yılı. 1018 yılında Çağrı Bey'in 3 bin atlıyla gelip Van Gölü etrafına yerleşmesinin 1000'inci yılını kutlamak ve tarihe iz bırakmak üzere 22 il temsilcisi arkadaşlarımızla buradan çıkıp Afyonkarahisar, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Erciş'e gideceğiz." dedi.