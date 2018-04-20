Anadolu'ya gelişimizin 1000. yılı!
Türkiye-Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliğini temsilen, Oğuz boylarının Anadolu'ya girişinin 1000'inci yıl dönümü dolayısıyla 7 şehirde düzenlenecek etkinliklere katılacak grup, Bursa'dan hareket etti.20 Nisan 2018 Cuma 09:55
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Belediye Başkanı da olan Birlik Başkanı İrfan Tatlıoğlu, yola çıkmadan önce toplandıkları Merinos Parkı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, bu seyahatin 7 şehri kapsadığını söyledi.
Seferlerinin Van'ın Erciş ilçesinde sona ereceğini belirten Tatlıoğlu, "Bugün Türklerin Anadolu'ya girişinin 1000'inci yılı. 1018 yılında Çağrı Bey'in 3 bin atlıyla gelip Van Gölü etrafına yerleşmesinin 1000'inci yılını kutlamak ve tarihe iz bırakmak üzere 22 il temsilcisi arkadaşlarımızla buradan çıkıp Afyonkarahisar, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Erciş'e gideceğiz." dedi.
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