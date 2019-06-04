Anadolu’nun ilk camisinde bayram namazı Hatay’da vatandaşlar Ramazan Bayramı namazını kılmak için Anadolu’nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar’ı doldurdu.

Hatay’da vatandaşlar Ramazan Bayramı namazını kılmak için Anadolu’nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar’ı doldurdu.

Habib-i Neccar Camisi, Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı. Cami içerisine sığmayan cemaatin bir kısmı caminin iç ve dış avlularına serilen hasırlar ve seccadeler üzerinde namazlarını kıldı. Kılınan bayram namazı sonrası, hutbe okundu ve dualar edildi.

Ramazan Bayramı namazının ardından vatandaşlar bayramlaştı.

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