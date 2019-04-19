Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar'da Berat Kandili programı

HATAY (AA) - Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde, Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Camiye gelen vatandaşlar, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun vaazının ardından namaz kıldı, mevlit ve ilahileri dinledi.

Caminin dolması üzerine çok sayıda vatandaş, avluya serilen halılar üzerinde namaz kıldı. Programa katılan vatandaşlar, ellerini semaya açarak, Türk devletinin bekası, akan mazlum kanının durması, birlik, beraberlik ve barış için dua etti. Cami çıkışında vatandaşlara lokum dağıtıldı.



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