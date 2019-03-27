Anadolu'nun ilim ve irfan yuvaları Sancaktepe'de yaşatılıyor

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, "Kendi geleceğimizi inşa ederken, köklerimize ve medeniyet değerlerimize dokunarak, bağlı kalarak, yürürsek milletçe ayağa kalkarız ve arzu ettiğimiz noktalara, ideallerimize ulaşmış oluruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 seçimlerinden önce Hatay mitinginde açıkladığı "Millet Kıraathaneleri" projesi Türkiye'nin birçok yerinde gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Tarihte Anadolu'nun ilim ve irfan yuvası olarak gösterilen medrese örneklerinden ve Selçuklu mimarisinden yola çıkılarak Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'nde inşa edilen Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi de her gün yaklaşık 2 bin kişiye hizmet veriyor.

Külliyenin içerisinde yaklaşık 70 bin kitap kapasiteli bir kütüphane, kadın, gençlik ve çocuk kıraathaneleri, Enderun Mektebi sınıfları, etüd ve üniversite hazırlık sınıfları, çocuk kulübü, bilgisayar sınıfları, sanat atölyeleri, seminer salonları, cami ve müftülük binası yer alıyor.

- "Yapının ana gövdesini kütüphane olarak belirledik"

İsmail Erdem, açılışı 25 Kasım 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan külliyenin detaylarını AA muhabirine anlattı.

Belediye başkanlığına 2009'da başladığını hatırlatan Erdem, "Çocuklarımız ve gençlerimizin istikbali için neler yapılabilir diye projeler geliştirdik. Buraya bir külliye yapılabilir mi düşüncesiyle projeyi hazırlarken yapının ana gövdesini de kütüphane olarak belirledik." diye konuştu.

Erdem, memleketi Sivas'ta Selçuklu döneminden kalma 4 medresenin yer aldığını ve bu medreseleri dikkat çekici bulduğunu söyledi.



Külliyenin de tarihi bir kimliğe sahip olduğunu ve Selçuklu modeline uygun inşa edildiğinin altını çizen Erdem, "Külliye'nin 14 metre yükseklikte 2 taş kapısı var. Selçuklu'nun uğradığı Anadolu topraklarında da buna benzer eserleri görebiliriz. Ayrıca bu esere merhum Erbakan Hocamızın ismini verdik. Erbakan Hocamız da bir ilim adamıydı ve eğitime çok önem verirdi." dedi.

- "Kütüphanemizde 200'ün üzerinde ders çalışacak mekan var"

Erdem, 70 bin kitap kapasiteli kütüphanenin yanı sıra öğrenciler için 20 tane de dersliğin bulunduğunu belirterek, "Bu dersliklerden 4 tanesini Enderun Sınıfı olarak ayırdık. Üstün zekalı, yetenekli çocuklarımızı Milli Eğitim Bakanlığımızın sınavlarıyla tespit ederek Enderun Sınıflarında ağırlıyoruz. Burada robotik eğitimler alıyorlar. Diğer dersliklerde de, üniversiteye hazırlık kurslarımız var. Ekim ayından başlayarak, haziran ayına kadar devam ediyor." şeklinde konuştu.

Külliye içerisindeki 4 kıraathaneyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Millet Kıraathaneleri" projesinden önce hazırladıklarına vurgu yapan Erdem, şöyle devam etti:

"Bu kıraathaneler, Cumhurbaşkanımızın söylediği millet kıraathaneleriyle aynı özelliklere sahip. Sadece Hanımlar Kıraathanesi, kadınlara mahsus bir yer. Burada hem muhabbet edebiliyorlar hem kitap okuyorlar hem de kendi aralarında düzenledikleri sohbetlere, müzakerelere katılıyorlar. Diğer kıraathanelerden de liseli, ortaokullu ve üniversiteli gençlerimiz istifa edebiliyor. Kıraathanelerin dışında ayrıca kütüphanemizde 200'ün üzerinde ders çalışacak mekan var. Sabah 08.00'den akşam 23.00'e kadar tam dolu."

- "Kıraathaneler toplumumuzun vazgeçilmezidir"

İsmail Erdem, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi'nin yılın 365 günü hizmet verdiğine dikkati çekerek, belediyenin 30 eğitim kurumunda da kütüphane, okuma salonları ve dersliklerin olduğunu dile getirdi.

Sancaktepe'nin yanı sıra Anadolu ve Avrupa yakasından da Külliye'ye birçok ziyaretçinin geldiğini ve kütüphaneden istifade ettiğini aktaran Erdem, yerinde bir hizmet yaptıklarının doluluk oranlarından anlaşılabileceğini ifade etti.

Erdem, külliye içerisinde okul öncesi çocuklara özel alanlar hazırladıklarını, çocuk kıraathaneleri ve çocuk kulübünde de hizmet verdiklerini belirtti.

"Yaşlılar Dinlenme Evi" içerisinde de özel okuma salonları ve kıraathaneler inşa ettiklerinin altını çizen Erdem, "Toplumun her kesimine eğitimden, kültüre önemli hizmetler yaptık. Kıraathaneler, bizim toplumumuzun vazgeçilmezidir ve her yaştan insanın kıraathaneye ihtiyacı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Toplum için her alanda okumaya elverişli mekanların oluşturulması gerekir"

İsmail Erdem, eski kıraathanelere değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıraathaneler boşa geçirilecek bir zamanın ötesinde, zamanın aslında aktif değerlendirilmesi ve faydalı işler yapılması adına ortak bir zemin hazırlıyordu. Kuran'ın ilk ayeti 'oku' diyor. O zaman toplum için her alanda okumaya elverişli mekanların oluşturulması gerekir. Bu kahvehanede de bir kültür sanat merkezinde de gençlik merkezlerinde, hatta sinema salonlarında, opera merkezinin bir bölümünde bile açık kütüphaneler olabilir. Şu anda İstanbul'da sokak kütüphaneleri uygulamaları var. İnşallah biz de ileride Sancaktepe'yi bu uygulamaya dahil edeceğiz. Kendi geleceğimizi inşa ederken, köklerimize ve medeniyet değerlerimize dokunarak, bağlı kalarak yürürsek milletçe ayağa kalkarız ve arzu ettiğimiz noktalara, ideallerimize ulaşmış oluruz."

- Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi

Farklı konularda eğitimlerin verildiği Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi'nde bilim, spor, mizah, sinema, tiyatro, yabancı dil, sosyoloji, edebiyat, müzik, fotoğrafçılık ve el sanatları gibi yaklaşık 70 branş bulunuyor.

İletişim, İslami ilimler, sağlık ve tarih gibi çeşitli kulüplerin de yer aldığı külliyede, konferans ve bilgisayar salonları dışında sergi, seminer, yazar-okur buluşmaları, Ramazan ayında iftar programları ve Ramazan sohbetleri gibi çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.