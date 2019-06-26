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Anadolu’nun en büyüklerinden Taşhan’da el sanatları yaşatılıyor

Anadolu’daki en büyük şehir hanlarından birisi olanTaşhan’da kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları yaşatılıyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:39
Anadolu’nun en büyüklerinden Taşhan’da el sanatları yaşatılıyor

Anadolu’daki en büyük şehir hanlarından birisi olanTaşhan’da kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları yaşatılıyor.


Tarihi ipek yolu üzerinde bulunan ve Osmanlı döneminde bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden birisi olan Taşhan, Türkiye’de 5 büyük tarihi handan birisi olma özelliği ile dikkat çekiyor. 387 yıldır ayakta duran Taşhan, el sanatlarını yaşatmaya çalışan sanatkarlara ev sahipliği yapıyor. Yazmacılık, bakırcılık, oymacılık, çinicilik, fener ustalığı gibi meslekleri devam ettiren esnaflar atölyelerinde mesleklerini yaşatırken ürünlerini de satabiliyor. Yaklaşık 114 esnafın bulunduğu handa Yazmacılık yapan Fatma Dönder, 5 yıldır Taşhan’da el işi ürünleri sergilediklerini söyledi. Taşhan’ın üst katında el sanatları atölyeleri faaliyet gösterdiğini ifade eden Dönder, “Taşhan’a gelenlerin sadece çaylarını, kahvelerini içip çıkmasınlar. Üst kata da çıksınlar farklı el sanatlarını görsünler. Mesela tahta baskı nasıl yapılıyor, hangi boyalar kullanılıyor, hangi aletle baskı yapılıyor bunlar hakkında bilgi alsınlar. Gönül rahatlığı ile seve seve bilgi veriyoruz. Esnaflarımızdan farklı ürünler alarak el sanatlarını ayakta tutmalarını bekliyoruz” dedi.



Taşhan’da kardeşi Mahmut Çolak ile dede mesleğini yaşatmaya çalışan Hasan Çolak ise yerli ve yabancı turistlerin tarihi mekanda birçok el işi ürünü yapan esnafı bir arada görme şansı olduğunu söyledi. Bakır atölyesinde imal ettikleri ürünlere gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade eden Ahmet Yıldız (62) baba mesleğini devam ettirdiğini belirterek, “Geçmişten geleceğe bizler köprü vazifesi görüyoruz. Bu anlamda vatandaşın ilgisi de güzel. Yumurta tavaları, yağ soğan tavaları, şekerlikler, tepsiler ilgi görüyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:39
  1. sanat
  2. sergi

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