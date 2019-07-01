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Anadolu’nun en büyük spor okulu

Sadece Kayseri’nin değil Türkiye’nin en büyük spor okullarından olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:50
Anadolu’nun en büyük spor okulu

Sadece Kayseri’nin değil Türkiye’nin en büyük spor okullarından olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., yaz okulları 14 branşta ve 18 tesiste başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaz okulu kapsamında eğitimlerin verildiği Anadolu Harikalar Diyarı’ndaki Buz Pisti ve Sukaypark’ı ziyaret etti.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 18 tesiste ve 14 branşta 4-15 yaş grubu çocuklar için yaz okulları açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaz okulu kapsamında açılan su kayağı kursunu ziyaret etti. Anadolu Harikalar Diyarı’ndaki Sukaypark’ta gerçekleştirilen kursları takip eden Başkan Büyükkılıç, bir süre öğrencileri izledi ve onlarla sohbet etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, daha sonra Buz Pistine geçerek buz pateni öğrenen çocukları izledi. Buz pateni kursunun yanı sıra jimnastik kursunu da takip eden Başkan Büyükkılıç, jimnastik öğrenen miniklerle sohbet etti. Ailelere çağrıda bulunarak çocukların spora teşvik edilmesini isteyen Başkan Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin bu anlamda önemli imkanlar sunduğunu söyledi ve yaz spor okulları için kayıtların devam ettiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:50
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