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Anadolu’nun En Büyük Spor Okulu

Sadece Kayseri’nin değil Türkiye’nin en büyük spor okullarından olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:56
Anadolu’nun En Büyük Spor Okulu

Sadece Kayseri’nin değil Türkiye’nin en büyük spor okullarından olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., yaz okullarına başlıyor. Yaz spor okulları için kayıtlar online olarak yapılabilecek.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., yaz boyunca çocuklara spor yapma ve bir spor branşından kendilerini geliştirme şansı tanıyor. Spor A.Ş. tarafından 18 tesiste yaz okulları açılıyor. Yaz okullarına 4-15 yaş arası tüm çocuklar katılabilecek.



Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin yaz okulları için kayıtla online olarak www.sporaskayseri.com adresinden yapılabiliyor. Yüzme, okçuluk, basketbol, futbol, voleybol, jimnastik, tenis, masa tenisi, tekvando, kick boks, hentbol, su kayağı, buz pateni ve satranç olmak üzere 14 branşta açılacak olan yaz okulları 17 Haziran’da başlayacak ve yaz boyunca devam edecek. Yaz okulları, 18 tesis ile 7 farklı noktadaki parklarda gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:56
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