0553 313 94 23

AnadoluJet'ten Erbil'e sefer

Gaziantep ve Diyarbakır'dan Irak'ın Erbil şehrine karşılıklı tarifeli uçuşlar, 21 Mart'ta başlayacak

12 Mart 2019 Salı 11:12
AnadoluJet'ten Erbil'e sefer

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları’nın (THY) alt markası AnadoluJet, Gaziantep ve Diyarbakır'dan Irak’ın Erbil şehrine tarifeli uçuşları başlatıyor.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları’nın başarılı alt markası AnadoluJet, Irak’ın Erbil şehrine başlatacağı uçuşlar ile KKTC’nin ardından bir yurt dışı noktayı daha uçuş ağına dahil etmeye hazırlanıyor.

AnadoluJet, avantajlı fiyatlarını Gaziantep ve Diyarbakır’dan Erbil’e seyahat edecek yolcularının tercihine sunacak. Her iki şehirden gerçekleşecek Erbil uçuşları, 21 Mart'ta başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Türk havacılık tarihi önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini kaydederek, "İstanbul Havalimanı, Türk Hava Yolları ve alt markalarına hedeflerine yönelmek için güç ve cesaret veriyor. Başarılı alt markamız AnadoluJet’in KKTC’nin ardından Erbil’i de uçuş ağına ekleyerek sınırların ötesini hedeflemesinden memnuniyet duyuyorum. 'Anadolu’da uçmayan kalmasın' diyerek, çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Haftada 3 gün karşılıklı uçuş

AnadoluJet’in 21 Mart'ta başlayacak, haftada üç gün icra edilecek Gaziantep-Erbil-Gaziantep ve Diyarbakır-Erbil-Diyarbakır karşılıklı uçuşları için biletler, açılışa özel 99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Yeni uçuş noktaları ve AnadoluJet kampanyaları hakkında, "444 25 38" numaralı çağrı merkezinden ya da "anadolujet.com" adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabilecek.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:12
  1. AnadoluJet
  2. Erbil
  3. sefer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
    1. Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 9..
    2. Kahreden haber! Ölüm böyle geldi
    3. Şener Şen’li “Zengin Mutfağı” Bursa’ya..
    4. Aynaya bakmaya korkuyordu, 1,5 yıl..
    5. Eriş, TIMSS çalışmalarını yerinde..
    6. Küresel şirket Türkiye’de ikinci el..
    7. İstiklal Marşı’nın kabulü Ordu’da..
    8. Rus askeri kargo gemisi Çanakkale..
    9. İZBAN’ın 41’inci istasyonu da hazır
    10. Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı..
    11. Garanti'den 3 ayda 525 milyon dolarlık..
    12. Bahçelievler'de anne ve kızının evde..
    13. Avrupa borsaları
    14. DTSO Kadın Meclisi seçimleri 11..
    15. Benzine 15 kuruş zam
    16. Toprak, Büyükşehir’le bereketleniyor
    17. Hayriye-Hayrullah Saki Anaokulu emekçi..
    18. Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını..
    19. Ülker Halley’e bi halley oldu karadut..
    20. Başkan Çaylı’dan İstiklal Marşı mesajı
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!