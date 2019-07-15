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AnadoluJet’ten 15 Temmuz’a özel uçak

Türk Hava Yolları (THY) alt markası olan AnadoluJet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle filosunda bulunan bir uçağa 15 Temmuz logosu giydirdi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:45
AnadoluJet’ten 15 Temmuz’a özel uçak

Türk Hava Yolları (THY) alt markası olan AnadoluJet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle filosunda bulunan bir uçağa 15 Temmuz logosu giydirdi.


Türk Hava Yolları (THY) alt markası olan AnadoluJet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle filosunda bulunan bir uçağa 15 Temmuz logosu giydirdi. Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Alt markamız AnadoluJet’in filosunda bulunan TC-JFT tescilli Boeing 737-800 tipi uçağımıza, 15 Temmuz logosu ile sticker giydirmesi yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından Twitter’da paylaşılan video ise iç hat uçuşlarımızda, uçak içi ekranlarımızda gösterilecektir" denildi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 19:45
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