AnadoluJet uçuş ağını genişletiyor AnadoluJet, Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan Gaziantep Havalimanı’na direkt uçuş başlatıyor.

AnadoluJet, Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan Gaziantep Havalimanı’na direkt uçuş başlatıyor. Açılışa özel bilet fiyatları 71 TL’den satışa sunuldu.



AnadoluJet, 13 Mart’ta Bursa- Gaziantep seferlerini başlatıyor. Seferlerpazartesi, çarşamba, pazar günleri karşılıklı olarak yapılacak. 71 TL’den başlayan fiyatlar 28 Şubat - 23 Ekim 2019 tarihleri arasında satın alınacak biletlerde ve 13 Mart- 23 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bursa - Gaziantep karşılıklı uçuşlarında geçerli olacak.



AnadoluJet, Bursa’dan; Ankara, Erzurum, Trabzon, Muş ve Diyarbakır’a direkt karşılıklı uçuşlar yapıyor.

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