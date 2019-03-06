0553 313 94 23

AnadoluJet uçuş ağını genişletiyor

AnadoluJet, Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan Gaziantep Havalimanı’na direkt uçuş başlatıyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:47
AnadoluJet uçuş ağını genişletiyor

AnadoluJet, Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan Gaziantep Havalimanı’na direkt uçuş başlatıyor. Açılışa özel bilet fiyatları 71 TL’den satışa sunuldu.



AnadoluJet, 13 Mart’ta Bursa- Gaziantep seferlerini başlatıyor. Seferlerpazartesi, çarşamba, pazar günleri karşılıklı olarak yapılacak. 71 TL’den başlayan fiyatlar 28 Şubat - 23 Ekim 2019 tarihleri arasında satın alınacak biletlerde ve 13 Mart- 23 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bursa - Gaziantep karşılıklı uçuşlarında geçerli olacak.



AnadoluJet, Bursa’dan; Ankara, Erzurum, Trabzon, Muş ve Diyarbakır’a direkt karşılıklı uçuşlar yapıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Can’ın Regaip Kandili mesajı
    1. Başkan Can’ın Regaip Kandili mesajı
    2. TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 2 - H.K.İ...
    3. İnönü’de son meclis toplantısı yapıldı
    4. Boşanmak üzere olduğu eşini ve..
    5. Motosikleti ile trafikte tehlike saçan..
    6. İşte Avrupa medeniyeti! Polis, hamile..
    7. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da..
    8. Sakaryaspor-Gümüşhanespor: 3-0
    9. "Irak topraklarından komşularımıza..
    10. Kazım Kurt işçilerle buluşmaya devam..
    11. 53. Berlin Uluslararası Turizm Borsası..
    12. ABD'den Erdoğan açıklaması!
    13. "Her bir nefes sigarada 4 bin çeşit..
    14. Balıkesir Üniversitesin’de ’Kadın İş..
    15. Artistik Jimnastik İl Birinciliği..
    16. Hindistan’da domuz gribinden ölenlerin..
    17. Kader Buse Acar’ın ismi yaşatılacak
    18. Başkan Çelik’in Regaip Kandili mesajı
    19. Parti istifalarında 'e-devlet' kolaylığı
    20. Üniversitede trafik kazası tatbikatı..
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'