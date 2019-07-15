AnadoluJet uçağına "15 Temmuz" logosu Türk Hava Yolları'nın alt markası AnadoluJet'in filosunda bulunan bir uçağa 15 Temmuz logosu ile sticker giydirmesi yapıldı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası AnadoluJet'in filosunda bulunan bir uçağa 15 Temmuz logosu giydirildi. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılında, TC-JFT tescilli Boeing 737-800 tipi uçağa 15 Temmuz logosuyla sticker giydirmesi yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun tarafından Twitter'da paylaşılan 15 Temmuz ile alakalı video ise yalnızca AnadoluJet uçuşları değil, tüm iç hat uçuşlarımızda, uçak içi ekranlarımızda gösterilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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