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"Anadolu'dan İzlenimler" sergisi 11 Eylül'de açılıyor

İyilik İçin Sanat Derneği'nin projesi kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinden İstanbul'a gelen genç sanatçıların eserlerinin yer alacağı sergi, 11-30 Eylül'de Taksim Sanat'ta ziyaret edilebilecek

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:24
"Anadolu'dan İzlenimler" sergisi 11 Eylül'de açılıyor

İSTANBUL (AA) - "Anadolu'dan İzlenimler" sergisi 11-30 Eylül tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor.

İyilik İçin Sanat Derneği'nin aynı isimli projesi kapsamında geçen yıl 12 ilden gelen 36 genç sanatçı adayının ürettiği eserlerin yer alacağı sergi Taksim Sanat’ta ziyarete açılacak.

Sergi, derneğin misafiri olarak geçen yıl İstanbul Bienali ile Contemporary İstanbul, Sakıp Sabancı Müzesi, Pera Müzesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeleri ziyaret eden sanatçı adaylarının deneyim ve gözlemleriyle ürettiği eserlerden oluşacak.

Bu yıl proje kapsamında sergiye katılacak genç sanatçılar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Malatya Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Antalya Akdeniz Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakülteleri'nden olacak.

Genç sanatçıların eserlerinin yer aldığı serginin açılışı, derneğin yönetim kurulu üyeleri ve derneğe destek veren sanatçıların katılımıyla 11 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

Projeyle Anadolu'nun çeşitli şehirlerindeki güzel sanatlar fakültelerinde eğitimlerini sürdüren, maddi olanakları kısıtlı ve başarılı öğrencilerin İstanbul'da sanat etkinliklerine katılması amaçlanıyor.

İyilik İçin Sanat Derneği, projeyle genç sanatçıların eğitimini desteklemeyi ve Türkiye'nin sanatçılarıyla uluslararası platformlarda yer almasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Projenin 2. etabındaysa Kars Kafkas Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden öğrenciler İstanbul’da sanat etkinliklerine katılacak.

Projenin ikinci etabında yer alacak 12 farklı güzel sanatlar fakültesinin öğrencileri bu sene katılacakları İstanbul Bienali ve Contemporary İstanbul ile çeşitli müze ve sergi ziyaretlerinin ardından gelecek yıl eserlerini sergileme fırsatı bulacak.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:24
  1. Anadolu'dan İzlenimler
  2. İyilik İçin Sanat Derneği
  3. Taksim Sanat

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