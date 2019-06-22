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Anadolu'dan İstanbul'a demokrasi yolculuğu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde demokratik haklarını kullanmak için Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan vatandaşlar, uçak, otobüs ve deniz otobüsleriyle İstanbul'a geliyor - TOFED Genel Başkanı Birol Özcan: - "İstanbul'a gelen var ama İstanbul'dan giden yok. Gidişlerde yüzde 20, yüzde 30 dolulukla çalışıyoruz" - İDO Kuzey Marmara ve Körfez Bölge Sorumlusu Aşkın Lermi:- "Eskihisar yönüne yaklaşık 7 bin araç geçti. Topçular tarafında ise bu rakam 5 bin civarında. Normalde bu sezonda tam tersi bir akış olurdu ve insanlar ağırlıklı olarak Topçular istikametine doğru giderdi. 16 feribotumuzla seferlere aralıksız devam ediyoruz"

22 Haziran 2019 Cumartesi 22:08
Anadolu'dan İstanbul'a demokrasi yolculuğu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde demokratik haklarını kullanmak için Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan vatandaşlar, uçak, otobüs, deniz otobüsü ve kendi araçlarıyla İstanbul'a gelmeye devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı üzerine, İstanbullular büyükşehir belediye başkanını seçmek için yarın sandık başına gidecek.

10 milyondan fazla vatandaşın oy kullanacağı İstanbul'da, şehre dönüşler nedeniyle otogarlar, havalimanları, iskeleler ve kentin ana yollarında yoğunluk yaşanıyor.

Farklı şehirlerde bulunan İstanbullu seçmenin ulaşımı için uçak, otobüs ve deniz seferleri tam dolulukla devam ediyor.

Sandık başına gitmek üzere uçaklarla kente gelen vatandaşlar, İstanbul'daki havalimanlarında yoğunluk oluştururken, İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da otobüslerle kente gelmeye devam edenlerin hareketliliği göze çarpıyor.

İstanbul'a giriş yapılan Çamlıca Gişeleri'nde de kendi araçlarıyla kente gelmeyi tercih eden vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor. Trafik ekipleri, yollarda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için denetimlerini sürdürüyor.

Kente giriş noktalarında yarın öğlene kadar devam etmesi beklenen yoğunluk, gidişlerde ise yerini sakinliğe bırakıyor.

- "Gidişlerde yüzde 20, yüzde 30 dolulukla çalışıyoruz"

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İstanbul'un tüm otogarlarında inanılmaz bir yoğunluk var. Tüm otobüslerimiz dolu geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, vatandaşlarımız İstanbul'a rahat bir şekilde gelebilsin diye kiralık araç sözleşmelerini 26 Haziran'a kadar uzattı. Şu anda otogara, 3 binden fazla otobüs indi ve yarın öğlen saatlerine kadar bu yoğunluk devam edecek. Ayrıca 7-8 bin araç da ilçelerimize geliyor. İnanılmaz bir taşıma var." dedi.

Özcan, Anadolu'nun tüm illerinden ve turistik yerlerden İstanbul'a yolcu taşındığını belirterek, "Karadeniz bölgesinden, Doğu'dan, Güneydoğu'dan binlerce araç İstanbul'a doğru yola çıktı. Bunun yanında turistik bölgelerimizden, Ege'den ve Akdeniz'den de otobüsler İstanbul'a gelmeye devam ediyor. İstanbul'a gelen var ama İstanbul'dan giden yok. Gidişlerde yüzde 20, yüzde 30 dolulukla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Eskihisar-Topçular seferleri İstanbul'a geliş ağırlıklı"

İDO Kuzey Marmara ve Körfez Bölge Sorumlusu Aşkın Lermi de Eskihisar-Topçular feribot seferleriyle ilgili bilgi verdi.

Lermi, "Bugün itibarıyla karşılıklı 250 sefer yapılacağını öngörüyoruz. Eskihisar yönüne yaklaşık 7 bin araç geçti. Topçular tarafında ise bu rakam 5 bin civarında. Normalde bu sezonda tam tersi bir akış olurdu ve insanlar ağırlıklı olarak Topçular istikametine doğru giderdi. 16 feribotumuzla seferlere aralıksız devam ediyoruz. Yoğunluğun yarın da devam edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 22:08
  1. 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimi
  2. 23 haziran seçimleri
  3. otobüs
  4. Uçak

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