"Anadolu’daki fabrika binalarını TOKİ yapsın"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul’u moda merkezi, Anadolu’yu üretim üssü yapmak istediklerini belirterek, "Anadolu’daki fabrika binalarını Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yapsın 33 milyar dolar ihracata giden yolu kısaltalım" ifadelerini kullandı.

Gültepe, konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada hazır giyim endüstrisinde kapasite kullanımının maksimum seviyelere çıktığını belirtti.

Gültepe, "“Yeni fabrika binalarını TOKİ’nin yapması sektörümüz için büyük moral ve motivasyon kaynağı olur. Orta vadedeki 33 milyar dolarlık hedefimize çok daha hızlı ulaşırız.” değerlendirmesinde bulundu.

Sektörde kapasite kullanım oranının yüzde 80’lere dayandığını belirten Gültepe, yeni fabrikalar kurmanın kaçınılmaz hale geldiğini bildirdi.



Türkiye ihracatının en büyük aktörlerinden olan hazır giyim şirketlerinin ellerindeki sermayeyi bina yatırımı yerine tasarım, Ar-Ge, Ur-Ge ve pazarlamada kullanmalarının çok daha yerinde ve verimli olacağını vurgulayan Gültepe, "Global rekabette geriye düşmemek için mutlaka yeni ve modern üretim tesisleri açmamız gerekiyor. Ancak sektörün yaşadığı sermaye sorunu için de çözüm geliştirmek zorundayız. TOKİ, Anadolu’da fabrika binaları inşa etmesi halinde hem yeni trendlere uygun üretim geliştirerek global rekabette elimizi güçlendiririz hem de 5 yılda ilave onbinlerce kişiye ekmek kapısı açarız.” ifadelerini kullandı.

Gültepe, Türkiye’nin refah düzeyini artırabilmesi için daha çok üretime ve daha çok ihracata ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Üretimde, istihdamda ve katma değerli ihracatta imalat sanayinin lokomotifi olan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün, kapasite kullanımında yüzde 80’e dayandığını dile getiren Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"18 milyar dolarlık ihracatını orta vadede iki katına çıkarmayı hedefleyen sektörümüzün, acilen yeni yatırımlara ve modern tesislere ihtiyacı var. Biz İstanbul’u moda merkezi, Anadolu’yu ise üretim üssü yapmak istiyoruz. Bu projemizin gerçekleşmesinde ve sektörün modern tesislerle geleceğe hazırlanmasında TOKİ çok önemli bir rol üstlenebilir. Ülkemizin konut sorununun çözümünde büyük başarılara imza atan TOKİ, Anadolu’da atıl duran kamu binalarını fabrikaya dönüştürebilir ya da moda endüstrimizin dünyadaki algısına da pozitif katkı yapacak yeni fabrika binaları inşa edebilir. Bu binaları bize uzun dönemli kiralayabilir veya satışını yapabilir. TOKİ bu çağrımıza kabul ederse inşa edilecek her binayı üretim merkezine çeviririz. Orta vadedeki 33 milyar dolarlık hedefimize çok daha hızlı ulaşırız."

Gültepe, Eylül 2016’da dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından ilan edilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri Programı ve Yatırım ve Destek Hamlesi"nde benzer projenin yer aldığını anımsatarak, dönem yatırımcıları çok heyecanlandıran ancak bir türlü gerçekleşemeyen projenin TOKİ aracılığı ile uygulamaya geçirilmesinin özellikle hazır giyim sektörü için büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olacağını vurguladı.





-"2018’i 18 milyar dolar ihracat ile kapatttık, 2019’da hedef 19 milyar dolar"















