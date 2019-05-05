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Anadolu’da unutulan Hitit kenti

Anadolu’da unutulmuş Hititlerin en büyük kentlerinden birisi olan Sarissa, kültür turizmine kazandırılmayı bekliyor.

05 Mayıs 2019 Pazar 12:06
Anadolu’da unutulan Hitit kenti

Anadolu’da unutulmuş Hititlerin en büyük kentlerinden birisi olan Sarissa, kültür turizmine kazandırılmayı bekliyor.


Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bulunan 3 bin 500 yıllık Hitit kenti Sarissa, kültür ve tarih turizmine kazandırılmayı bekliyor. Marburg Üniversitesinden Arkeolog Prof. Dr. Andreas Müller Karpe başkanlığındaki arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkartılan Sarissa, elde edilen bulgular ile tarihe ışık tutarken toprak altında kalan gizemleri ile Anadolu’daki keşfedilmeyi bekleyen kültür mirasları arasında yer alıyor. Dünya tarihinde Hititler ile Mısırlılar arasındaki ilk yazılı anlaşmanın yapıldığı yer olarak kabul edilen antik kent, Hititlerin Anadolu’daki en büyük kentlerinden de birisi. Tarihçiler Hititlerin Sarissa’da yaz aylarında ibadet amaçlı konakladıklarını iddia ediyor.


Altınyayla Belediye Başkanı Sinan Akbulut, Sarissa’nın kültür ve tarih turizmine kazandırılmasını arzuladıklarını belirterek,“Sarissa, Hititlerin Anadolu’daki en büyük kentlerinden birisi. Sivas ili Altınyayla ilçesinde Akkuzulu mezrasında bulunan bir tarihi eserimiz. Gerçekten de ülkemizin en büyük tarihi eserlerinden birisi. Turizme kazandırılması gerektiği kanaatini taşımaktayım. Bizler de belediye olarak bu konuda elimizden gelen ne varsa her türlü çalışacağız. Sarissa’yı bizler düşünce olarak Altınyayla ilçesi ve Delilyaz Beldesi uhdesinde belediye olarak yükleneceğimiz hizmet noktasında altyapısında her türlü desteği vermeye hazırız. Yalnız Sarissa’nın tarihe kazandırılması için belediye bütçemizin yeterli olmadığını biliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız bu konuda bizlere destek verirse Sarissa bir açık hava müzesine haline gelir. Sarissa’yı dünyanın duymasını, bilmesini istiyoruz. Hititler dünyadaki dört büyük uygarlıktan birisi. Sarissa da gerçekten dini turizm noktasında paylaşabileceğimiz ya da dini turizmi yaşatabileceğimiz bir alan” dedi.



İlk anlaşma Sarissa’da yazıldı


Sarissa’da yapılan arkeolojik kazılarda büyük bir tapınak, birçok tablet, tarihteki ilk yazılı anlaşma, çömlekten yapılmış ikiz boğa (Rhyton) heykeli ve çok sayıda eser çıkartıldı. Kazılarda bulunan M.Ö. 1285 yılında tabletlere işlenmiş tarihteki ilk yazılı anlaşmanınMısırlılarla Hititler arasında yapılan Kadeş Barış Anlaşması’nın metni olduğu tespit edildi. Metinde, ‘Sarissa’nın Fırtına Tanrısı’nın şahitlik etmiştir‘ ifadelerinin yer aldığı ortaya çıkartıldı.



Hitit kralları mabet olarak kullanmış


Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından derlenen bilgilere göre Sarissa’da bulunan çivi yazılı Hitit tabletlerinden yola çıkarak bu antik kentte kralların konakladığı, dini bayramların yapıldığı düşünülüyor. Kazı ekibinin ‘C Binası’ dediği 76 metre uzunluğundaki tapınak binasının M.Ö. 1525 yılında inşa edildiği düşünülüyor. Bina, ‘Hitit kentlerinde bulunanların en büyüğü’ olarak tanımlanıyor. Mitolojide ‘Fırtına Tanrısı’nın hayvanları’ arasındaki boğadan burada bir çift bulundu. Kazılarda bulunan tabletler arasında 18 fal, 3 bayram metni, 12 dinsel kült dokümanı bulundu. Kazılarda elde edilen birçok kalıntı Sivas Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 12:06
  1. kültür
  2. sergi

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