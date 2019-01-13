Anadolu yaban koyunlarına yem desteği

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Konya Bozdağ'da koruma altında tutulan Anadolu yaban koyunlarına, karla kaplı arazide aç kalmamaları için yem desteği veriliyor.

Bugünkü evcil koyunun atası beş türden biri olan Anadolu yaban koyunu (Ovis gmelinii anatolica), Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce korunuyor.

Anadolu yaban koyununun koruma altında tutulduğu Konya Bozdağ'daki 3 bin 500 hektarlık üretme merkezinde 460 yaban koyunu bulunuyor.

Bu merkezin yanı sıra Ankara Nallıhan ve Afyonkarahisar'daki iki ayrı merkezde daha üretim çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Konya-Bozdağ'dan nakledilenlerle kurulan Ankara-Nallıhan Üretme Merkezi'nde yaklaşık 50, Afyonkarahisar-Şuhut Üretme Merkezinde ise 30 yaban koyunu ile yetiştirme çalışmaları sürdürülüyor.



Bu merkezlerde üretilen yaban koyunları uygun alanlarda doğaya bırakılarak, neslinin devam ettirilmesi sağlanıyor.

- Yaban koyunlarına 7 gün 24 saat aktif koruma

Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaban koyununun ülkenin en önemli endemik memeli hayvanlarından biri olduğunu söyledi.

Bozdağ'daki üretme merkezinde koruma ve geliştirme çalışması yaptıklarını anlatan Şahin, ülkeye has Anadolu yaban koyunlarının biyolojik çeşitlilik bakımından önemli bir değer olduğuna dikkati çekti.

Şahin, yaban koyunlarının koruma programının, ekolojik dengenin önemli bir unsuru olması nedeniyle de önem taşıdığının altını çizerek, şöyle konuştu:

"24 saat esasına göre arkadaşlarımız, koruma ve denetim elemanlarımız, orman muhafaza memurlarımız, sahada aktif görev yapıyor. Farklı sebeplerle, az da olsa avcı baskısı, hayvanları tehdit edecek unsurları denetim altında tutmak için personelimiz görev yapıyor. Ağır kış şartlarında yaban koyunları, beslenmede güçlük yaşayabiliyor. Yem bulmakta zorlanan bu hayvanlar için arkadaşlarımız belirli zamanlarda yem bırakıyor. Aç kalmalarını önlüyoruz. Doğada kendi mücadelelerini veriyorlar. Pozitif ayrımcılık yaparak hayatta kalmaları ve gelecek nesillerin bu hayvanları görmeleri için çalışıyoruz."

- "Kameralarla anlık izliyoruz"

Sahanın kameralarla anlık izlendiğini anımsatan Şahin, "Gözetleme kulelerimiz var. Hayvanları belirli dönemlerde kontrol etmek ve yaygınlaştırmak için 'yakalama kapanı' dediğimiz yerler var. Sahada ayrıca gözlem noktasında kulübeler yer alıyor. Hayvanlarda en küçük bir hastalık görüldüğünde veteriner hekimlerimiz anında müdahale ediyor. Sahanın birçok yerinde kameralarla anlık izliyoruz." diye konuştu.

Şahin, doğal ortamında hayvanları gözlemlemenin heyecan uyandırdığını ifade ederek, erkeklerin üreme mevsiminin ardından sürüden ayrıldığını, dişilerin ise yavrularıyla gruplar halinde gezdiğini anlattı.