Anadolu Ünviversitesinde çocuklar hünerlerini gösterdi

Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Çocuk Üniversitesi) tarafından "2018-2019 Sömestr Etkinlikleri Katılım Belgesi Töreni" Merkezler ve Birimler Binası’nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Koparal ve Prof. Dr. Güler Günsoy, Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Polat, danışma ve yönetim kurulu üyeleri, öğretim üyeleri ile veliler ve çocuklar katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Aslı Polat, çocukların sömestr tatilinde yaptıkları etkinlikleri hem bir arada görüp değerlendirmek amacıyla hem de kendilerine katılım belgelerini takdim etmek için toplandıklarını ifade etti. Polat, “Sömestr tatilinde; seramikler, üç boyutlu tasarımlar, origami ve resimler yaparak çok keyifli anlar yaşadık. Çocukları bu etkinliklere yönlendiren velilere, atölye yürütücüsü olan hocalara ve etkinliğe katılan çocuklara teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Çocuklar bizim geleceğimiz”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy ise konuşmasına, çocukların katkılarıyla oluşan bir serginin açılışında bulunmanın, onların emeklerini görmenin kendisini duygulandırdığını dile getirerek başladı. Prof. Dr. Günsoy, “Çocuk Üniversitesini çok önemli bir üniversite olarak görüyorum. Çünkü geleceğimiz olan çocukların toplumun gelişmesi için öncelikle almış olduğu eğitimler, beceriler, kritik düşünme becerileri oluşturabilmek anlamında önemlidir. Ekonomik kalkınmanın da gerçekleştirilebilmesi için özellikle belli yaş grubundaki çocukların, üniversite ortamında bilgi, beceri ve mesleki tercihlerinde de çok önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuk Üniversitesinin hocaların emekleriyle, fedakârlıklarıyla yürütüldüğünü dile getiren Prof. Dr. Günsoy, "Karşılığında hiçbir getirisi olmayan ve tamamen çocuklara belli alanlarda katkı yapılabilmesi için gönüllülüğe dayalı bir üniversite olduğunu düşünüyorum” diyerek konuşmasını şu sözlerle bitirdi: “Çocuklar siz bizim geleceğimizsiniz, sizlere ihtiyacımız var. Biz kendi çocuklarımızı da gelecekte sizlere emanet edeceğiz ve inşallah gelecek kaygısı olmadan çocuk üniversitelerinin kalmasını diliyorum."

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal da etkinlikte bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, “En keyifli açılışın bu olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımız, velilerimiz ve onlara yol gösteren hocalarımız, idarecilerimiz eski Türk programlarındaki gibi yediden yetmişe herkes burada. Çocuklarımız bugün, Türkiye’nin geleceği için buradalar ve çok güzel hazırlık yapmışlar" ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesi sömestr döneminde sosyal bilimler ve sanat alanında gerçekleştirilen programlar; Üç Boyutlu Modelleme ve Yazdırma Atölyesi, Origami İle 3 Boyutlu Düşünceyi Geliştirme Programı, Seramik Atölyesi ve Yaratıcı Sanat Uygulamaları 1 ve 2. öğrencilere katılım sertifikaları, Prof. Dr. Güler Günsoy, Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Program Koordinatörü Araştırma görevlisi Özge Dilek, Doç. Duygu Kahraman ve Prof. Güldane Araz Ay tarafından takdim edildi. Etkinlik, çocukların yapmış olduğu eserlerin incelenmesinin ardından sona erdi.