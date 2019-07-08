0553 313 94 23

Anadolu Üniversitesi’nin düzenini ve yeşilliğini sevdiler

Yaz okulu için Eskişehir’e gelen öğrencilerin en çok sevdikleri, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre kampüsünün düzenini ve yeşilliği oldu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:13
Anadolu Üniversitesi’nin düzenini ve yeşilliğini sevdiler

Yaz okulu için Eskişehir’e gelen öğrencilerin en çok sevdikleri, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre kampüsünün düzenini ve yeşilliği oldu.


Türkiye’nin farklı şehirlerinden çok sayıda öğrenci, yaz okulu için Eskişehir’e geldi. Üniversitelilerin Eskişehir’de en çok sevdikleri şey, Anadolu Üniversitesinin Yunus Emre kampüsü oldu. Eskişehir’in en iyi konumunda yer alan ve güzel bir kampüse sahip Anadolu Üniversitesi, şehir dışından gelen öğrenciler için çok dikkat çekiyor.



"Anadolu Üniversitenin yeşilliğini ve ağaçlarını sevdim”


Adana, Çukurova Üniversitesinde İşletme bölümünü okuyan ve yaz okulu için Anadolu Üniversitesine Gelen İbrahim Kırcalı “Eskişehir’e geleli üç hafta oldu, daha önce gelmemiştim. Ben kendi üniversitemin kampüsünü seviyorum, ama burası daha güzelmiş. Daha çok Anadolu Üniversitenin yeşilliğini ve ağaçlarını sevdim” dedi.


Anadolu Üniversitesinin kütüphanesinin iyi olanaklarından bahseden Kırcalı “Kütüphane imkânları gayet güzeldir. Her türlü kullanabileceğimiz Wi-Fi dikkatimi çekti. Bizim üniversitemizde böyle değildi. Bir de buranın kütüphanesi normal dönem içerisinde 24 saat açıkmış, onu öğrenince beğendim” dedi.



"Anadolu Üniversite’de okumuyorum, ama burada ders çalışıyorum"


Malatya’dan gelen ve İnönü Üniversitede İnşaat Mühendislik okuyan Ahmet Yusuf Yoldaş da Anadolu Üniversitesini beğenen bir başka öğrencidir. Yoldaş “Ben aslında Osmangazi Üniversite’de yaz okulu aldım, orası da tabi ki güzel, ama ben Anadolu’yu daha sevdim. Bir de evime yakın olduğu için gelip burada ders çalışıyorum” diye konuştu.


Burada bir şeyler öğrenmek için geldiğini söyleyen Yoldaş “Burada her şey gönlüme göre, derslerimde hiçbir sorun yaşamıyorum” dedi.


Eskişehir’i çok sevdiğini anlatan Ahmet Yoldaş, elinde olursa buradan hiç gitmek istemediğini de söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Assan Hanil CFO’su İbrahim Barlık oldu
    1. Assan Hanil CFO’su İbrahim Barlık oldu
    2. Gram altın, 260,2 lira seviyelerinde
    3. Kayısı için Ankara’ya yürüyerek gidiyor
    4. THY’nin ‘Rüya’ uçağı, şehit Eren..
    5. (Özel) Avcılar’da suç makinesi..
    6. Bangladeş'te iklim değişikliğinden..
    7. Pazaryeri’nin Çömlekçi köyüne..
    8. Yerli otomobilde imzalar atıldı
    9. Artvinli gazeteciler Van’ı gezdi
    10. Mersin’de 1 kişi daha sahte içkiden..
    11. 150 motosiklet tutkunu bir araya geldi
    12. Yaralı at Mardin Hayvan Hastanesi’ne..
    13. Erzincan’da son 1 ay içerisinde..
    14. Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale..
    15. INNOPROM 2019 Türkiye Milli Fuar Alanı..
    16. Sinop'ta uçuruma düşen çocuk yaşamını..
    17. ASKİ: "Başkent’in suyu dünya..
    18. 15 Temmuz'un 3. yıl dönümünde 7 dilde..
    19. Koltuğunu kaptıran Çipras’tan açıklama!
    20. Hindistan’da otobüs kazası: 29 ölü
    21. Anadolu Üniversitesi’nin düzenini ve..
    22. Tepkiler sonrası Bakanlıktan Sıla..
    23. İhracat beklentisi yıllık bazda arttı
    24. Tuncelili sporcu, Kick Boks’ta Türkiye..
    25. Hamile kadına dehşeti yaşatan zorba,..
    26. TEMA’dan Tomarza’ya 250 fidan
    27. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    28. Piyasa güne artı rezervle başladı
    29. Binlerce yıllık Yörük gelenekleri..
    30. Dışişleri'nden flaş Yunanistan..
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’