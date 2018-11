Anadolu Üniversitesinin 60. kuruluş yılı resepsiyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Her yaştaki bireye nitelikli ve özgün, uzaktan ve örgün öğrenme olanakları sunan, toplumsal gereksinimleri her zaman dikkate alan üniversitemiz, ülkemizin değerlerini ileriye götürme azim ve kararlılığında yoluna devam etmektedir." dedi.

Çomaklı, üniversitenin 60’ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kampüste düzenlenen programda yaptığı konuşmada, üniversite olarak 2023 hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını belirterek, "1958 kasımında 3 öğretim üyesi ve 39'u kız toplam 368 öğrencisiyle ilk adımını atan üniversitemiz bugün dünyanın sayılı, ülkemizin de öncü yükseköğretim kurumları arasında yer almakta, bizlere mensubu olmanın gurur ve mutluluğunu yaşatmaktadır." diye konuştu.

Çomaklı, Anadolu Üniversitesinin kent, bölge ve ülke insanının yaşam kalitesini yükselttiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her yaştaki bireye nitelikli ve özgün, uzaktan ve örgün öğrenme olanakları sunan, toplumsal gereksinimleri her zaman dikkate alan üniversitemiz, ülkemizin değerlerini ileriye götürme azim ve kararlılığında yoluna devam etmektedir. Bugün, yürüttüğümüz nitelikli araştırma faaliyetleri, sürdürülebilir projelerle altını çizdiğimiz üniversite ve sanayi işbirliği, her kademede büyük önem verdiğimiz topluma hizmet anlayışımız ve alanında ilk olan Açıköğretim Sistemi ile kendine has bir üniversite tanımı yapan Anadolu Üniversitesi, uluslararası başarısıyla da öne çıkmakta, dünya çapında yapılan sıralamaya giren Türk üniversiteleri arasında 8. olarak önemli bir başarıyı sahiplenmektedir."

Üniversitenin sahip olduğu fiziksel ve nitelikli insan kaynağının, gelecek adına güven verdiğini vurgulayan Çomaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerine birçok farklı ortamda ve kaynak çeşitliliğiyle eğitim sunan Anadolu Üniversitesi açıköğretim sistemi, sadece yurt içinde değil yurt dışında da Kuzey Amerika, Suudi Arabistan, Batı Avrupa, Azerbaycan, Bulgaristan, Kosova, Makedonya ve Arnavutluk programları ile çalışmalarını başarıyla yürütmekte, ülkemizin yüz akı kurumları arasında yer almaktadır."

Resepsiyona, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, öğretim üyeleri, mezunlar ve davetliler katıldı.

Programın ardından Anadolu Üniversitenin kurulmasında ve gelişmesinde emeği geçen rektörlere plaket verildi.