Anadolu Üniversitesi’nden yükseköğretimde dijital dönüşüme büyük destek

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanan çevrimiçi derse 8 üniversiteden 3 bin 112 öğretim elemanı katıldı.

Yükseköğretimde ‘Dijital Dönüşüm Projesi’ kapsamında da değerlendirilen derste başarı kriterlerini yerine getirenler sertifika almaya hak kazandı. Anadolu Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yılın Şubat ayında düzenlenen toplantıyla duyurulan ‘Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi’ne önemli katkılar sunuyor. Bu katkılardan birini de Anadolu Üniversitesi’nin çevrimiçi ders sistemi ile projeye katılan diğer üniversitelere sağladığı destek oluşturuyor. ‘Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme’ adıyla açılan ders, projeye dahil olan 8 pilot üniversiteden yoğun ilgi gördü. Derse, 3 bin 112 öğretim elemanı kayıt yaptırdı. Dersi tamamlayıp, gerekli koşulları sağlayan öğretim elemanları sertifika almaya hak kazandı. Bu üniversiteler arasında Ağrı İ. Çeçen, Bayburt, Bingöl, Iğdır, Munzur, Muş Alparslan, Siirt ve Şırnak Üniversiteleri yer alıyor.

Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen çevrimiçi ders ile içinde bulunduğumuz dijital çağın gerekliliklerini eğitim alanında yerine getirerek yükseköğretimi dijital dönüşüme uygun hale getirmek amaçlanıyor.