Anadolu Üniversitesi’nden ESESOB’a ziyaret

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve beraberindeki heyet, Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı’nı (ESESOB) ziyaret etti.

Anadolu Üniversitesi ve ESESOB eğitim, araştırma ve olası iş birliklerini konuşmak amacıyla bir araya geldi. Esnaf ve sanatkârların mevcut durumunu ortaya koyarak olası sorunlara yönelik çözümler üretmek ve politikalar geliştirmeyi amaçlayan toplantıda, iki kurum arasında yapılacak işbirliklerine dair karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Esnaf ve sanatkarların ekonominin temeli olduğunu söyleyen Rektör Çomaklı, "Esnafımızı çok önemsiyoruz. O nedenle de toplantıya rektör yardımcılarımız, fakültelerimizin dekanları, yüksekokul ve enstitü müdürlerimizle katıldık. Esnaf ve sanatkarlarımız hayatın, uygulamanın içinden gelen işinin erbabı kişiler. Geliştireceğimiz işbirliğinin her iki taraf için öğretici olacağına inanıyoruz" dedi.

ESESOB Başkanı Ekrem Birsen de, "Geçen yıl ahilik haftası için yapılan işbirliği, birlikte güzel çalışmalar yapabileceğimizi göstermiştir. Bugünkü ziyaretin bu kadar üst düzeyde olması bizleri çok memnun etti. Çeşitli konularda üniversiteden destek alabileceğimizi düşünüyoruz. Karşılıklı görüşmelerle bu işbirliğinin detaylarını ortaya çıkaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.