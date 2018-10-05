Anadolu Üniversitesi'nden açıklama: Süre uzatıldı!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi kayıtları Pazar gününe kadar uzatıldı.

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama ile milyonlarca öğrencinin eğitim gördüğü Açıköğretim Sistemi için kayıt yenileme işlemleri uzatıldı. Öğrenciler, Güz Dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim Pazar gecesi saat 23.00’e kadar tamamlayabilecek.