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Anadolu Üniversitesinden ’3. Engelsiz Açıköğretim Çalıştayı’

Anadolu Üniversitesi tarafından 3.

25 Haziran 2019 Salı 17:32
Anadolu Üniversitesinden ’3. Engelsiz Açıköğretim Çalıştayı’

Anadolu Üniversitesi tarafından 3. Engelsiz Açıköğretim Çalıştayı düzenlendi.


Çalıştayda, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine kayıtlı özel gereksinimli öğrencilerin sınav, eğitim-öğretim süreçleri, materyal çeşitliliği ve erişilebilirlik konularında yapılan çalışmalar paylaşıldı, paydaşlarla görüş alış verişinde bulunuldu. Eğitimde fırsat eşitliği politikası ve yaşam boyu eğitim vizyonuyla açık ve uzaktan eğitimde Türkiye’nin lider üniversitesi olan Anadolu Üniversitesi, özel gereksinimli bireylerin de Açıköğretim Sisteminden kolay ve ‘engelsiz’ yararlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan bu çalışmalar; her yıl düzenlenen çalıştayla, bu alanda çalışan akademisyenler, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ile paylaşılıyor. Öğrenci Merkezi Salon 2009’da gerçekleştirilen çalıştaya; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar, Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney, İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Tosunoğlu, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu’nun yanı sıra dekan yardımcıları, öğretim elemanları, öğrenciler ile STK temsilcileri de katıldı.



Engelsiz Sanat Yarışması Ödülleri sahiplerini buldu


Çalıştayda ayrıca 1. Uluslararası Sanat Yarışması kapsamında düzenlenen öykü ve fotoğraf yarışmalarında dereceye giren öğrenciler de belli oldu. Ödüle layık görülen isimlere ödülleri, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar tarafından verildi. Fotoğraf dalında Ahmet Poyraz ve Yelda Akıllıgöz ödülün sahibi olurken, öykü dalında ise Emine Nur Temiz ve Ayşe Sibel Ertival ödüle lâyık görülen isimler oldu. Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, engelli bireylerin çalışmalarının yer aldığı sergiyi gezerek, sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.Öte yandan, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hıdır Karaduman ve Arş. Gör. Ümran Alan’ın yürütücülüğünde hayata geçirilen “3 Boyutlu Yazdırılmış Eserler Müzesi”, Öğrenci Merkezi fuaye alanında katılımcıların beğenisine sunuldu.



"Daha iyiye ve mükemmele varmaya çalışıyoruz"


Çalıştayın açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, bu tür etkinliklerin engelli bireylere yönelik daha fazla farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğine dikkat çektiği konuşmasında, “Bizler özel gereksinimli ve dezavantajlı bireyleri her an önemsiyor, hissediyor ve onlarla birlikte hayatı yaşamaya çalışıyoruz. Bugün düzenlediğimiz çalıştay da bunun bir örneğidir. Aynı zamanda bu tür çalıştaylar neticesinde, daha iyiye ve mükemmele varmaya çalışıyoruz. Bu nedenle de bu tür çalıştaylar, konferanslar, oturumlar ve paneller büyük önem arz ediyor. Aksi takdirde kendimizi mükemmel zannederiz ve bu hayatın olağan akışına aykırıdır” ifadelerine yer verdi.



"Hedefimiz farkındalık oluşturmak"


Yaşamları boyunca insanların önlerine pek çok engel çıktığına değinen Prof. Dr. Çomaklı, “Biz de birer engelli adayıyız ve yaşamımızda başımıza bir şey gelmeyeceğinin de garantisi yok. Bizim için önemli olan; bu sorunları nasıl çözebildiğimiz ve nasıl daha iyi hizmet verebildiğimizdir. Bizim alanımız eğitim. Bu nedenle de eğitim alanında neler yapabileceğimizin derdindeyiz. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesinin, Açıköğretim Sisteminde 37 yıllık bir tecrübesi var ve buradan hareketle de bu tarz çalıştayların daha iyi bir şekilde düzenlemesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradaki hedefimiz; hem farkındalık oluşturmakhem de eğitim seviyesini artırmak” açıklamalarında bulundu.



Rektör Çomaklı’dan güç birliği vurgusu


Anadolu Üniversitesi olarak paydaşlarla birlikte çalışmayı önemsediklerini belirten Rektör Çomaklı, ortak yürütülen çalışmaların etkisinden söz etti. Prof. Dr. Çomaklı, “Bu alandaki paydaşlarımızın en önemlisi; sizler ve öğrencilerimizdir. Bunun yanında STK temsilcileri geliyor. O nedenle paydaşların bizimle hareket etmesi, her türlü sorunu bize bildirmeleri ve bunlara yönelik çözüm önerilerini bizlerle paylaşmaları gerekiyor ki bizler de daha iyi işler ortaya çıkaralım. STK’lar, öğrencilerimizin de aralarında yer aldığı paydaşlarla birlikte, ortaya çıkan sorunları daha kurumsal bir hâlde nasıl hükümet politikalarına çevrilebileceği konusunda bize yol gösteren ana yapılardır. Bu yüzden de kendilerine oldukça değer veriyoruz. Biz burada kalabalık bir aileyiz” ifadelerini kullandı.



"Çalıştayımızın verimli geçeceğini düşünüyoruz"


Çalıştayın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar ise etkinliğe ilişkin olarak, “Çalıştayımızın çeşitli görüşlerinin tartışıldığı, sorunların ortaya konulduğu ve bunlara uygun çözüm önerilerinin sunulduğu bir platforma dönüşmesini sizlerden rica ediyorum. Bu tarz toplantıların iki boyutu var; birincisi sosyal bir sermaye olarak insanların birbirleri ile tanışması ve görüşmesi, ikincisi ise çeşitli sorunların ve önerilerin ortaya konulması. Biz bu anlamda çalıştayımızın verimli geçeceğini düşünüyoruz” diye belirtti.



"Etkinliğimiz artık geleneksel hâle geldi"


Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Fırat konuşmasında; Açıköğretim Destek Birimi’nin, özel gereksinimli ve dezavantajlı öğrencilere yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Çalıştayın artık geleneksel bir hale geldiğini vurgulayan Doç. Dr. Fırat şöyle konuştu: “Buradaki temel amacımız; özel gereksinimli ve dezavantajlı öğrencilerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmaları, kamu ve sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri, öğrenci ve aileleri ile paylaşmak. Bunun yanında onların görüşlerini, önerilerini almak ve bu doğrultuda sistemde güncellemeler ve yenilikler yapmak. Etkinlik sonunda oluşturduğumuz kitaplar da bu çalışmalarımızın kayıt altına alındığının ve sisteme entegre edildiğini gösterir niteliktedir. Her yıl bu etkinlik kapsamında çeşitli yarışmalar da düzenliyoruz. Bu yıl da katılımcılarımız “Engelsiz Sanat Yarışmaları” kapsamında gerçekleştirilen Engelsiz Fotoğraf Yarışmasının çıktılarını burada görebilecekler. Bunun yanında kısa film, kompozisyon, öykü ve deneme yarışmalarımız yer alıyor.”



Panelde özel gereksinimli ve dezavantajlı bireyler ele alındı


Çalıştay, açılış konuşmaları ve sergi açılışının ardından ise özel gereksinimli ve dezavantajlı bireylere yönelik olarak gerçekleştirilen panel ile devam etti.Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özhan Kalaç’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelin ilk oturumunda; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Fırat, “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Erişilebilirlik Çalışmaları”, MEB Uzman Psikolojik Danışmanı İbrahim Elibal “Eğitim-Öğretim Materyallerinde Erişilebilirlik”, EGED Uzaktan Eğitim Akademisi Koordinatörü Demet Budak, “Uzaktan Eğitim Akademisi”, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu’ndan Hasan Dikyuva, “İşitme Engelliler Açısından Açıköğretim Sisteminin Önemi ve Yaşanan Sorunlar” konu başlıklarında sunumlarını gerçekleştirdi.


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde Dr. Öğr. Üyesi Çetin Polat’ın moderatörlüğünde yürütülen panelin ikinci oturumunda ise Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Akdoğan ve Avukat Serhat Kaşıkara konuşmalarını gerçekleştirdi. Panelin ardından ise çalıştay, grup çalışmalarıyla devam etti. Toplamda 6 grup çalışmasının yer aldığı program ise şu şekilde:


Çalıştay, grup çalışmalarının çıktılarının katılımcılarla paylaşılmasının ardından sona erdi. Çalıştay programı kapsamında ise 24 Haziran Pazartesi akşamı Öğrenci Merkezi Salon 2016’da Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından Engelsiz Türk Halk Müziği Topluluğu konseri gerçekleştirildi. Konserde engelli müzisyenler, performanslarıyla dinleyenlere keyifli anlar yaşattı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:32
  1. fotoğraf
  2. sergi
  3. sanat

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