Anadolu Üniversitesinde otizm farkındalığının önemi ele alındı

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitim Anabilim Dalı ve Engelliler Araştırma Enstitüsü ortaklığında Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen “Otizm Spektrum Bozukluğunda Uzmanlararası İş Birliği” konferansı gerçekleştirildi.

Öğrenci Merkezi Salon 2016’da düzenlenen konferansa; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Halil Diken, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sezgin Vuran’ın ve Engelliler Araştırma Enstitüsü Zihinsel Engelliler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Ülke Kürkçüoğlu’nun yanı sıra çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katıldı.

“Farkındalık günleri büyük önem arz ediyor”

Konferansın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Dünya Otizm Farkındalık Günü’nün, 2 Nisan 2008 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından ilan edildiğini belirterek “Bu tarz farkındalık günleri insanlara bu işin ne olduğunu göstermesi, bir araya gelerek paylaşım ortamı yaratması ve insanlara farklı duygular hissettirmesi açısından büyük önem arz ediyor. Bunun yanında yine ödediğimiz vergilerin nasıl somut olarak bizlere döndüğünün de en güzel göstergelerinden biri. Vergi sadece yol yapmak, güvenliği sağlamak için değil, aynı zamanda vergi verenlere birtakım dönüşleri de ifade eder. Buraya çocuklarını getiren aileler buradan hizmet alıyorlar ve bu nokta da Anadolu Üniversitesi önemli bir rol oynuyor” dedi.

Prof. Dr. Sezgin Vuran: "Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitim Anabilim Dalımız Türkiye’de tek"

Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sezgin Vuran ise bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri konferansın önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Vuran şöyle konuştu:

“Bir yıldır hizmet veren Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi Anabilim Dalımız, Türkiye’de sadece Anadolu Üniversitesi’nde olması bakımından büyük önem taşıyor. Arkadaşlarımızın da destekleriyle çok güzel şeyler yapıyoruz. Bugün de Engelliler Araştırma Enstitüsü ile beraber bir programımızı birleştirdik ve bu sayede daha verimli bir etkinliğin ortaya çıktığını düşünüyoruz.”

"Enstitümüz 25 yıldır bu farklılıkları fark ettirmeye çalışıyor"

Hayatın farklılıklarla sayesinde güzelleştiğine dikkat çeken Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Halil Diken ise, “Bu tarz günlerin amacı, farklılıkları fark ettirmek ve insanlarla içselleştirmektir. Biz de bu amaçtan hareketle hem bu etkinlik sayesinde hem de enstitümüz aracılığıyla 25 yıldır bu farklılıkları fark ettirmeye ve içselleştirmeye çalışıyoruz. Yönetimde olduğumuz süre içerisinde de yapılan güzelliklere yenilerini katarak ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

"Hızla yayılan otizmin tek ilacı eğitimdir"

“Otizm, başlı başına karmaşık süreçler içeren bir gelişim bozukluğu olarak karşımıza çıkmaktadır” diyen İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Otizmin sebebi hakkında çok net bir şey söylenemese de doğumun ilk üç ayında fark edildiği biliniyor. Hızla yayılan otizmin tek ilacı eğitimdir. Tüm toplumun bilinçlendirilmesi ve sorunların halledilmesi için tüm paydaşlarımızla el ele vererek muhataplarımıza bu eğitimi vermeliyiz.”

Etkinlik kapsamında, “Otizm Spektrum Bozukluğu ve Tuvalet Eğitimi” başlıklı sunumunu gerçekleştiren Engelliler Araştırma Enstitüsü Zihinsel Engelliler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Ülke Kürkçüoğlu ise otizmli çocukların tuvalet eğitimi ve süreçlerine ilişkin bilgileri katılımcılarla paylaştı.

“Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Beslenme Problemleri ve Çözüm Önerileri” başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaşan bir diğer konuşmacı Sakarya Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Fatih Meral ise, “Otizmli çocuklarımızın okul bittikten sonra bir ev yaşantısı var. Bu çocuklarımızın eğitiminde ilk sırada aileler yer alıyor. Çünkü bizler kapıyı çekiyoruz ama içeride bir şeyler devam ediyor. Sadece kurumlarda değil, ev yaşantısında da dikkat etmemiz gereken unsurlar var” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmaları ve sunumlarının ardından ise Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı’nda katılımcıların beğenisine sunulan "Elbruz Bilge Özel Eğitim Uygulama Öğrencileri Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi.

“Otizmde duyarlılık ve eğitim olmak üzere iki temel nokta var”

Konferansın bir diğer oturumunda konuşan Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erdoğan Kaya da şunları söyledi:

“Bazı araştırmalar toplumun yüzde 80’inde otizm hakkında bir farkındalık yoksunluğu olduğunu gösteriyor. Yine araştırmalar ve makaleler gösteriyor ki otizmde duyarlılık ve eğitim olmak üzere 2 temel nokta var. Eskişehir uzmanlık ve duyarlılık anlamında şanslı bir il. Dilerim ki bu duyarlılık ve uzmanlık 81 ilimize yayılsın ve dünyada otizmden kaynaklanan sorunlar ile mücadele edilsin. Başta Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi olmak üzere bu toplumda otizm farkındalığı konusunda eyleme geçme potansiyelinde birçok insan var. Hocalarımız bu konferansa alanında uzman kişileri davet ettiler. Dışarıdan gelen ailelerimiz de bugün bu konferans sayesinde bilgi sahibi olacaklar.”

“Otizmin karşımıza çıkardığı zorluklarla mücadele ettik”

Doç. Dr. Erdoğan Kaya’nın konuşmasının ardından program otizmli Öğretim Üyesi Buğra Çankırı’nın babası Kemal Çankırı bir konuşma gerçekleştirdi. Çankırı, “Buğra’ya 2,5 yaşında otizm teşhisi konuldu. Bu noktadaki en büyük çabamız, Buğra’yı ilkokul çağına gelene kadar yaşıtları ile eşit konuma getirmekti. Ancak sonrasında tesadüfen Buğra’nın müziğe olan ilgisini keşfettik ve kendisinin org çalmaya başlamasına yardımcı olduk. Buğra orgda büyük gelişmeler göstermeye başladı. Sonrasında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın ilköğretim seçme sınavlarına katılmasına karar verdik. Buğra burada okula kabul edildi ve müzik eğitimine başlamış oldu. Fakat aynı şansı Buğra’nın lise eğitiminde yakalayamadık. Ancak yine de hiçbir zaman yeteneğinden emin olduğumuz oğlumuz için pes etmedik. Uğraşlarımız sonucunda Buğra, Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet Konservatuarını birincilik ile kazandı ve şimdilerde bu eğitim kurumunda öğretim üyesi olarak görev alıyor. Biz yıllarca otizmin ve sistemin karşımıza çıkardığı zorluklarla mücadele ettik, fakat hiçbir zaman vazgeçmedik, hâlâ mücadele etmeye devam ediyoruz.”

Konferansta Öğretim Üyesi Buğra Çankırı ise piyano dinletisi gerçekleştirdi. Otizmli çocuk sahibi ailelerin konuşmaları ile devam eden programda, Özge Bulguroğlu ve Can Erdoğan çocuklarına otizm teşhisinin nasıl konulduğundan, bu süreçte neler yaşadıklarından ve çocukları üzerindeki değişim ve gelişmelerinden bahsettiler.

Konferansın 3. oturumunda ise Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Özgür Öner “Tarama ve Tanı, Erken Tanının Zorlukları”, Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hasan Önal “OSB’li Çocuklarda Metabolizma Sorunsalı”, Otizm Spektrum Bozukluğu ABD Başkanı Prof. Dr. Sezgin Vuran “Otizm ve Uygulamalı Davranış Analizi” ve Av. Cansu Korkmaz ise “Hukuki Haklar” konu başlıkları altında dinleyici ve aileleri bilgilendirdi.