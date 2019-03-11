Anadolu Üniversitesinde “Öğrenci Sanat Çalıştayı” başladı

Öğretmen Okullarının 171. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen ve iki gün sürecek "Öğrenci Sanat Çalıştayı”, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde başladı.

Okul öncesi dönemden liseye kadar, farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin bir araya geleceği çalıştay, ilk gün Suzan Gürcanlı İlkokulu/Anasınıfı öğrencileri ve eğitmenlerinin yanı sıra geleceğin öğretmen adayları olan Eğitim Fakültesi öğrencilerini de ağırladı. Dört oturumda gerçekleştirilecek olan etkinliğe ayrıca Porsuk ve İstiklal İlkokulları ile Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de katılıyor. Çalıştay kapsamında farklı yaş gruplarını bir araya getirerek ortak bir diyalog oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Doç. Necla Coşkun, etkinliğin öğretmen adayları için de gelecek adına büyük bir deneyim olduğunu dile getirdi. Coşkun, “Yetişkin eğitimi verilen bir kurumda bu kadar güzel, mutlu çocuk sesleri olmuyor. Onların gelişiyle beraber ayrı bir neşe oluştu. Çalıştayda görevli arkadaşlarımızın yanı sıra etkinliğimize gönüllü olarak katılmak isteyen arkadaşlarımız da oldu. Her açıdan güzel bir etkinlik olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Okul öncesi yaş gruplarıyla birlikte çalışmanın ayrı bir neşe ve mutluluk kaynağı olduğunu söyleyen Arş. Gör. Yasemin Arıman ise, “Etkinliğe katılan çocukların sahip olduğu enerji, hepimize olumlu şekilde yansıdı. Çalıştayı planlarken de öğretmen adaylarıyla toplantılar yaparak, çocukları çalışma esnasında nasıl yönlendireceğimizi, neler yapacağımızı konuştuk. Öğrenci Sanat Çalıştayı için açıkçası hepimiz çok heyecanlandık ve açılışı da gerçekten hayal ettiğimiz gibi oldu” ifadelerini kullandı.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ev sahipliğinde, Doç. Necla Coşkun ile Arş. Gör. Yasemin Arıman’ın katkılarıyla kapılarını açan Öğrenci Sanat Çalıştayı, 12 Mart Salı günü sona erecek.