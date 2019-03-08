Anadolu Üniversitesi’nde ‘Klarnet ve Piyano Konseri’

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından ’Klarnet ve Piyano Konseri’ düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Salon 2003’te düzenlenen ve klarnette İlkay Ak, piyanoda ise Çağdaş Özkan’ın yer aldığı konserde, Brahms’tan ’klarnet ve piyano için sonat fa minör no.1, op.120: allegro appassionato, andante un poco adagio, allegretto grazioso, vivace, klarnet ve piyano için sonat mi bemol majör no.2, op.120: allegro amabile, appassionato, ma non troppo allegro, andante con moto’, Hındemith’ten ’klarnet ve piyano için sonat: massig bewegt, lebhaft, sehr langsam, kleines rondo, gemachlich’, Penderecki’den ’klarnet ve piyano için 3 minyatür: allegro, andante cantabile, allegro ma non troppo’ eserleri seslendirildi.