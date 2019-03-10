Anadolu Üniversitesinde ‘Girişimcilikte Kadın Gücü’ paneli gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesinde 8 Mart Kadınlar Günü kapsamında “Bilimde Kadın Bakışı” etkinliklerinin dördüncüsü olan “Girişimcilikte Kadın Gücü” paneli gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi Teknoloji Transfer Ofisi (ARİNKOM TTO) ile Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKAUM) işbirliğiyle “4. Bilim’de Kadın Bakışı” etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Girişimcilikte Kadın Gücü” paneli ve proje sergisi Kongre Merkezi Salon Anadolu’da gerçekleştirildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlik, Prof. Dr. Günsoy, AKAUM Müdürü Doç. Dr. Zerrin Sungur, ARİNKOM TTO Girişimcilik ve Öğrenci Programları Koordinatörü Aynur Güneş Kahraman’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Ünal Çolak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Eftade Gaga ve Doç. Dr. Hicran Hanım Halaç, Anadolu Üniversitesi Arş. Gör. Belgin Sever ve girişimci Beyhan Özdemir etkinlikte konuşmacı olarak katıldı. Katılımcılar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün önemine binaen kendi deneyimlerinden örneklerle toplumsal hayatta kadın-erkek rollerine bakış ve kadının; aile, sosyal hayat, iş hayatı ve akademik hayattaki rolüne dair düşüncelerini paylaştılar. Ayrıca gerçekleştirmiş oldukları çalışmaları ve projeleri anlattılar.

Kadın girişimciliğinin önemi

Kadın girişimciliği ve toplumsal hayatta kadınların daha çok rol almasının önemine dair konuşmaların gerçekleştirildiği etkinlikte, Prof. Dr. Güler Günsoy “Kadınlar iş gücünün vazgeçilmez unsurlarıdır ve tarih boyu üretimdeki etkin rolleri akademik çalışmalarda da görülmektedir. Kadınlar sabırlıdır, günlük ev hayatının zorlukları onların sabırlı olmasını, uzun soluklu mücadele edebilir durumda olmalarını zorunlu kılmıştır. Kadınlar iyi bir iletişim uzmanıdır, hem çalışanları hem de iş dünyasındaki paydaşlarıyla etkili bir iletişim kurabildiklerini görüyoruz. Kadınlar iyi bir eğitici ve öğreticidirler, duygusal zekalarının yardımıyla doğru kararlar alabilirler ve kararları konusundaki ısrarcılıkları başarılı olmalarını sağlar. Kadınlar çok iyi birer gözlemcidir. bu yüzden kolayca çözüm üretebilirler” şeklinde konuştu.

“Başarılı projelerde kadın imzası”

Yakın dönemde yapmış oldukları ve sergi bölümünde yer verilen başarılı projelerinden bahseden panel konuşmacıları imza atmış oldukları bu projeleri, kadının toplum hayatının her kademesinde etkin ve önemli bir rol oynadığı temasıyla dinleyicilere aktardılar.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Figen Ünal Çolak, “Geriye dönüp baktığımda en keyifli ve başarılı çalışmaları kadın arkadaşlarla yapmış olduğumu fark ettim. Pozitif ayrımcılık şeklinde, erkek olursa çalışmam gibi bir şey değil tabi, ama sorun çözme, verimli çalışma, neyin üzerine eğilirse iyi yapma noktasında kadınların başarılı olduğunu düşünüyorum. Sorun çözme, iletişimi korumak, işbirliği gibi noktalarda kadınlarla iç içe çalışıyoruz, kadınlarla sorun çözüyoruz gerçekten. Özellikle üniversitemizde hangi birimde biriyle iletişime geçmek durumunda kalsam bir kadınla konuşuyorum ve bu mutluluk verici” ifadelerini kullandı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eftade Gaga, “Hayatımın hiçbir döneminde cinsiyet ayrımcılığına maruz kalmadım. O yüzden bu ayrımın ne olduğunu bilmiyorum. Belki bu benim şansımdan, ama herkesin bu kadar şanslı olduğunu düşünmüyorum. Çevremde gördüğüm bazı olaylar bu konuya dair bende bir farkındalık oluşturdu. Kadın olmak, anne olmak, eş olmak gibi rollerde farklı yetenekler geliştiriyoruz. Bu yetenekler kadın kimliğine farklı şekillerde yansıyor ve iş hayatında da bu yetenekler dolayısıyla edindiğimiz avantajlar olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hicran Hanım Halaç, “Erkeklerin arasında büyümüş birisiyim ve üç erkek çocuk annesiyim. ‘Kadın erkek arasında fark var, biz eziliyoruz, korunmaya muhtacız’ düşüncesinin tersine bir düşünce olması gerektiğine inanıyorum, aksine kadın koruyucudur. Kadın aile içindeki rolüyle aslında tüm süreçleri yöneten, yürütebilen kişidir ve bu rollerden edindiği güçle akademik hayatta veya iş hayatında başarılı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Arş. Gör. Belgin Sever, “Kadınlar; sabırlı, ısrarcı ve detaylara daha çok dikkat ederek çalışıyorlar. Bu açıdan kadınların çalışma hayatında olmalarının her şeyin daha iyiye gitmesi için önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Girişimcilik bizim ruhumuzda var”

Girişimci Beyhan Özdemir ise, “Bugün girişimde kadını konuşuyoruz. Kadın girişimci oranının artırılmasına yönelik çalışmalardan bahsedildi. Bence girişimcilik bizim ruhumuzda var. Düğün, ev dekorasyonu, evlilik hatta ilişkileri bile kadın geliştirir. Bu girişimci halimizi değere dönüştürme noktasında ve kendi kendimize koyduğumuz frenlerin ortadan kaldırılması yönünde çabalanması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Etkinlikte, ülkemizdeki kadın girişimci oranının yüzde 15, dünyada ise bu oranın yüzde 17 olduğuna değinildi. Ayrıca ülkemizde akademik hayatta rol alan kadınların sayısının Avrupa ülkelerinin ortalamasından yüksek olduğu ve bu açıdan iyi bir konumda olunduğuna vurgu yapıldı. Anadolu Üniversitesi’nin akademik hayatta kadın-erkek eşitliğine dair gösterdiği hassasiyetten övgüyle bahsedilen etkinlik, soru cevap kısmının ardından proje sergisine geçilmesiyle sona erdi.