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Anadolu Üniversitesinde ’dijital tehlikeler’ konuşuldu

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM)’nde "Farklı yönleri ile sosyal ağlar ve dijital oyunlar" paneli gerçekleştirildi.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:23
Anadolu Üniversitesinde ’dijital tehlikeler’ konuşuldu

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM)’nde "Farklı yönleri ile sosyal ağlar ve dijital oyunlar" paneli gerçekleştirildi.


Sosyal medya ve dijital güvenlik alanlarında eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde bulunan SODİGEM faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında “Farklı yönleri ile sosyal ağlar ve dijital oyunlar” paneli yoğun katılımla gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen programa Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, SOGİDEM Müdürü Doç. Dr. Levent Erarslan’ın yanı sıra bilişim teknoloji öğretmenleri ve ilgililer katıldı.


“Su, ekmek ve fiziksel ihtiyaçlar haricinde gerçekten hayat olan bir dünya”


Açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Çomaklı, dijital dünyada doğru yer almanın önemine değimdi. Çocukların sabah kalkar kalkmaz telefona sarıldıklarını kaydeden Çomaklı, “Fiziki dünya dışında bir dünya var. Orada neler olmuş? Bundan haberdar olmak için ellerindeki küçük makineye mahkum olmuş vaziyetteler. Buraya atanmadan önce çalıştığım yerde doğal olarak güvenlik bürokrasisi içinde bulunduğumuz için bu dünyaya girip çıktık. O dünyayı gördük. Yani bu merak ettiğimiz küçük tabletlerle küçük telefonlarla o dijital dünyaya girdik. Su, ekmek ve fiziksel ihtiyaçlar haricinde gerçekten hayat olan bir dünya. Merhabası, günaydını farklı. Bir yere davet etmesi, ilanı aşk etmesi farklı. Görmüş olduğumuz yaşantıdan farklı bir dünya. Buraya adım atıyorsunuz. Burayla bağı kopartıyorsunuz. Bunun farkında da değilsiniz. Avatar ve Matrix filmindeki gibi o alana geçiş yapıyorsunuz ve onlar gerçek oldu. Farkında değilsiniz henüz. O dünyaya girdikten sonra kimin ne yediği, ne içtiği, kim ne yapıyor yapmak istediğiniz ve hayal ettiğiniz her şey o dünyada önünüze dökülüyor. Facebook ve Instagram bu dünyanın sadece yüzde 1 veya 2’si. Bu dünyanın çok küçük bir parçası. Dehşet bir dünya” dedi.



"Bu merkez insanları bilinçlendirmeyi hedefliyoruz"


Eğitmenlere bu noktada çok önemli görevler düştüğünü sözlerine ekleyen Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı, Momo ve Mavi Balina tehlikesine dikkat çekti. Rektör Çomaklı konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Bu dijital dünyanın en önemli savaş silahı eğitmenlerdir. En önemli bina da eğitim binasıdır. Eğer o binayı inşa edemezsek biz de üzerimize düşeni yapamazsak bizim dışımızda iletişimi farklı olan ve anlamakta zorluk çekeceğimiz bir nesil gelir. Mesela Mavi Balina ve Momo denilen bir şey var. Bunun tehlikeli olduğunu biliyoruz. Dijital dünyada daha bir sürü var ama popüler olduğu için söylüyorum. Levent Eraslan hocamızla beraber çalıştık. Şu anda bizim öğretim üyelerimiz de sağ olsunlar bilgi birikimleriyle beraber bu merkezi oluşturduk. Bu merkez insanları bilinçlendirme, dijital dünyanın hal ve hareketleri, propagandası hakkında mümkün olduğunca tüm kurumlarımızla iletişime geçip insanlara bilgi vermeyi hedefliyoruz. Bu merkezle ilgili yapılacak faaliyetlerde bizim göremediğimiz yapılması gereken eğitimler, seminerler, programlar ve çalıştaylar olabilir. Bunları da sizlerden talep etmekteyiz. Kısacası bizi rahatsız edin. Çünkü buna biz de önemli bir şekilde kaynak harcayacağız. Çocukları bu dijital dünyayla tek başına bırakmamamız gerekiyor. Yapacaksak da bilinçli yapacağız. Dijital dünyada her şey zararlı demek de değil. Oraya evrilen bir hayat var şu anda. Biz de eğitimli ve bilinçli olursak o dünyanın hakimlerinden biri oluruz. Eğer o dünyaya hakim olamazsak geçmiş olsun 20 sene sonra bizi yönlendiren başka bir devletin hakimiyetinde onların himayesinde giden bir uydu gibi olabiliriz. Bu konuda bilinçli bir toplum olursak bu dünyanın yöneticilerinden bir tanesi de muhakkak biz olacağız.”



“Türkiye’de bir ilk olduğunu hatırlatmak isterim”


SODİGEM Müdürü Levent Eraslan ise, “Hepinizin bildiği gibi sosyal medya günlük sosyal politik ve gündelik yaşamdan hemen hemen herkesin kullanmış olduğu bir alan haline geldi. 15 sene önce birisi size ‘like at’, ‘selfie yapalım’ deseydi emin olun ne demek istediğini anlamazdınız. Günümüzde ise en küçük yaştan en büyüğe kadar herkesin kullanmış olduğu bir alan haline geldi. Bizim merkezimiz Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın bir eseridir. 3 ana ayak üzerinde oluşmaktadır. Bunlardan biri sosyal medya, ikincisi dijital güvenlik ve üçüncüsü de dijital para ve dijital sistemler şeklindedir. Merkez, böylesi panel ve organizasyonlarda ve ileride seminerler ile çalışmalarına devam edecektir. Türkiye’de bir ilk olduğunu da hatırlatmak isterim” şeklinde konuştu.


SODİGEM Müdürü Eraslan’ın yöneticiliğini yapacağı panelde, Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin “Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar”, Doç. Dr. Adile Aşkım Kurt “Tehlikeli Dijital Oyunlar”, Doç. Dr. Baki Duy “Dijital Oyunlar, Sosyal Medya ve Çocuk/Ergen Psikolojisi” ve Av. Dr. Barış Günaydın “Dijital Dünyanın Hukuk Dili” konularında katılımcıları bilgilendirdi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:23
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