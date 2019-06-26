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Anadolu Üniversitesinde ’dijital tehlikeler’ konuşulacak

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM)’nde "Farklı yönleri ile sosyal ağlar ve dijital oyunlar" paneli gerçekleştirilecek.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:10
Anadolu Üniversitesinde ’dijital tehlikeler’ konuşulacak

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM)’nde "Farklı yönleri ile sosyal ağlar ve dijital oyunlar" paneli gerçekleştirilecek.


Sosyal medya ve dijital güvenlik alanlarında eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde bulunacak SODİGEM, dijital dünyadaki tehlikeler konusunda aileleri bilgilendirecek. Sosyal ağlar ve dijital oyunların çocukların üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması noktasında Anadolu Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında “Farklı Yönleriyle Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar” paneli 27 Haziran’da düzenlenecek. Konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan Rektör Çomaklı, "SODİGEM faaliyetlerine güzel bir şekilde başladı. Yarın da ’Farklı yönleri ile sosyal ağlar ve dijital oyunlar’ konulu bir panel düzenleyecek. Özellikle aileleri ilgilendiren bir davet. Sosyal ağlar ve dijital oyunlara çocuklar nasıl mahkum oldu? Mavi balina ve momo gibi oyunlarda nasıl ölüme gidildiğini ve bunları nasıl engelleyebileceğimizi göstereceğimiz bir program olacak. Bu çocuklar bizim ve bu panele de oldukça fazlasıyla önem veriyoruz ve tüm herkesi buraya bekliyoruz" dedi.


Panelde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ve SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Levent Eraslan açılış konuşmalarını yapacak. SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Levent Eraslan’ın yöneticiliğini yapacağı panelde, Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin “Sosyal Ağlar ve Dijital Oyunlar”, Doç. Dr. Adile Aşkım Kurt “Tehlikeli Dijital Oyunlar”, Doç. Dr. Baki Duy “Dijital Oyunlar, Sosyal Medya ve Çocuk/Ergen Psikolojisi” ve Av. Dr. Barış Günaydın “Dijital Dünyanın Hukuk Dili” konularında katılımcıları bilgilendirecek.


Yaklaşık 500 öğretmenin yanı sıra bilişim teknolojileri öğretmenlerinin de katılacağı panel Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek panel saat 10.00’da başlayacak.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:10
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