Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrasından ’’Barok Akşamı Konseri’’ Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası tarafından düzenlenen “Barok Akşamı Konseri”, 28 Şubat Perşembe günü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası tarafından düzenlenen “Barok Akşamı Konseri”, 28 Şubat Perşembe günü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Orkestra Şefi Murat Sümer yönetimindeki orkestra, çellist Poyraz Baltacıgil’in eşliğinde eserlere can verdi. Konserde; Antonio Vivaldi’nin ’’Yaylı Çalgılar İçin Konçerto RV.127’’ : ’’Allegro’’, ’’Largo’’, Allegro’’, Bach’ın ’’Viyolonsel Konçertosu Wq 172 (H.439)’’: ’’Allegro’’, ’’Largo Maestoso’’, ’’Allegro Assai’’, Georg Muffat’ın ’’Yaylı Çalgılar İçin Sonat No.2’’: ’’Sonata, Grave’’, ’’Allegro’’, ’’Grave - Forte e Allegro’’, ’’Aria’’, ’’Grave’’, ’’Sarabande’’, ’’Borea, Alla Breve’’, Albicastro’nun ’’Yaylı Çalgılar İçin Konçerto Op.7 No.2’’: ’’Grave’’, ’’Allegro’’, ’’Grave’’, ’’Allegro’’ eserleri seslendirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.