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Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı, Tokat’ta

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:19
Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı, Tokat’ta

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Sosyal Medya ve Dijital Oyunlar" paneli için geldiği Tokat’ta çeşitli temaslarda bulundu.


Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından düzenlenen "Sosyal Medya ve Dijital Oyunlar Paneli" için Tokat’a gelen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile SODİGEM MüdürüDoç. Dr. Levent Eraslan, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı’yı makamında ziyaret etti. Vali Balcı tarafından karşılanan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan, valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra valilik makamında gerçekleşen ziyarette Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı, Vali Balcı’ya Eskişehir’e özgü Keçi Riton figürü takdim etti.Vali Balcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Çomaklı’ya Tokat’ın yöresel el baskısı yazmalarından hediye etti.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:19
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