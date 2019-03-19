Anadolu Üniversitesi ile Osmangazi Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Anadolu Üniversitesi arasında idari ve sosyal hizmetler alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’ın katıldığı protokol imza töreni, ESOGÜ Oteli’nde gerçekleşti. Protokol imzalarından önce konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı, iki üniversitenin bölünmüş kelimesi ile anlatılmasına çok sıcak bakmadıklarını ifade ederek, “Biz Anadolu Üniversitesi ile Osmangazi Üniversitesi’nin bölünmüş olması kelimesine çok fazla sıcak bakmıyoruz. Sadece farklı kulvarlarda daha güçlü giden iki üniversite olarak bakıyoruz. Biz de hocamızla beraber burada konuşurken, bu bölünmüş kelimesini kullanmanın çok hoş olmadığını aslında bizim bir olduğumuzu, her şeyi paylaştığımızı, şehirde aynı niyetle ve aynı amaçla hareket ettiğimizi, bu nedenle de bir protokolle bunu güçlendirmek istediğimizi karşılıklı olarak beyan etmiştik. Sağ olsun hocam da bu konuda aynı hassasiyeti gösterdi. Çünkü Anadolu Üniversitesi ile Osmangazi Üniversitesi sanki ayrı birer şehrin farklı birer elamanları, birer rakip gibi görünüyor. Hal bu ki rekabet başarıyı da getirir ama biz rakip değiliz. Aynı safın kurumlarıyız aynı devletin kurumlarıyız” dedi.

“Ülkemize hizmette sinerji oluşturmak için bu iş birliği protokolünü düzenlemek istedik”

Prof. Dr. Çomaklı’nın ardından konuşan ESOGÜ Rektörü Şenocak ise, ülkeye hizmet etmek için bu protokolün imzalandığını belirtti. Şenocak, “Birlikteliğimizi camia yanında idari personel açısından da devam ettirmek açısından her iki üniversitenin de sahip olduğu imkanları birleştirmek için, ülkemize hizmette sinerji oluşturmak için bu iş birliği protokolünü düzenlemek istedik. Bu imza törenini bu amaçla yapıyoruz. İnşallah bu protokolden sonra iki kardeş üniversitenin hem Eskişehir’e hem Türkiye’ye ortak projelerle, ortak hizmetlerle hizmet etme noktasında faydalı olacağı inancıyla bu protokolü şeref ile, mutluluk ile imzalıyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi.