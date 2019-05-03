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Anadolu Üniversitesi bahar şenlikleri

Üniversite yerleşkesinde öğrenciler tarafından açılan stantlar ilgi gördü

03 Mayıs 2019 Cuma 14:28
Anadolu Üniversitesi bahar şenlikleri

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) bahar şenlikleri kapsamında ilginç kostümler giyen öğrenciler, fakültelerinin öncülüğünde kurdukları stantlarda yöresel yiyecek, giysi ve takıları tanıttı.

AÜ'nün her yıl geleneksel olarak düzenlediği etkinliğin "Öğrenci Panayırı" bölümünde, yerleşkede kurulan stantlarda yöresel yiyecek ve içeceklerin yanı sıra takı, kıyafet ve teknolojik ürünler sergilendi.

Erasmus kapsamında Eskişehir'de öğrenim gören yabancı öğrencilerin hazırladığı dans gösterisini izleyen gençler, özellikle İzmir'in "bombe" tatlısı, Eskişehir'in met helvası ile özel sıkma meyve sularına ilgi gösterdi.

Şenlikte, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ni temsil eden Resul Basirof, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Türk insanının misafirperverliğini çok sevdiğini belirten Basirof, "Çok destek veriyor misafire. Biz de Türk kökenli bir milletiz. Bizim ülkemize çok sıcak bakılıyor. Bize de kim olduğumuzu hatırlatıyor. Anadolu Üniversitesine ve tüm arkadaşlarıma böyle bir etkinlik düzenledikleri için teşekkür ederim." dedi.

AÜ İşletme Fakültesinde doktora eğitimini sürdüren Somalili Adila Abdalosman da şenlik sayesinde daha önce bilmediği şeyler öğrendiğini anlattı.

Panayır, öğrencilerin yanı sıra fakülte çalışanları, öğretim görevlileri ve AÜ yönetiminden de ilgi gördü.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 14:28
  1. Anadolu Üniversitesi
  2. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
  3. Eskişehir
  4. Öğrenci Panayırı
  5. panayır
  6. şenlik

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