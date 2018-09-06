Anadolu Üniversitesi (AÖF) rektörü Şafak Ertan Çomaklı kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 üniversiteye yeni rektör ataması yaptı. Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesine göre, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı atandı. Peki AÖF rektörü olan Şafak Ertan Çomaklı kimdir? Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı nereli ve hangi görevlerde bulundu? İşte Şafak Ertan Çomaklı biyografisi…

Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Maliye mezunu. ? Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Yüksek Lisansını aynı yerde, doktorasını Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü’nde tamamladı.

Diğer akademik eğitimlerini Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde tamamlayan Çomaklı, 2012’de Erzurum merkez Aziziye Belediye Başkanı danışmanlığı görevini de yürüttü. Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ana Bilim Dalı Başkanlığını da ifa ede Çomaklı, ardından, Polis Akademisi Başkanlığı (POMAK) Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevine verildi.

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, 1997

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye - Mali Hukuk ABD, 2001

Doktora: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye - Mali Hukuk AD 2004

Araş. Gör.(Misafir) : Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Böl., 2003-2004

Yrd. Doçent: Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2005-2009

Doçent: Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009-2010

Doçent: Atatürk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Mali Hukuk ABD, 2010 - ...

Başkan Danışmanı: Erzurum Aziziye Belediye Başkanlığı, 2012 -...

ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI'NIN AKADEMİK GÖREV GEÇMİŞİ

Yönetim Kurulu Üyeliği: Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi , 2010- ...

Anabilim Dalı Başkanlığı: Atatürk Üniversitesi İİBF Siyaset ve Sosyal Bilimler, 2006 - 2009

Fakülte Kurul Üyeliği: Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2009 - ...

Mali Hukuk ABD Başkanı: Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2010 - ...

Yönetim Kurulu Üyesi: Atatürk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu, 2010 - ...

Anabilim Dalı Başkanlığı: Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mali Hukuk, 2010 - ...

ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI ÖDÜLLERİ

Doktora Burs Ödülü, Milli Prodüktivite Merkezi, 2004

ŞAFAK ERTAN ÇOMAKLI'NIN ÜYELİKLERİ

Bilimsel: Türkiye Maliye Sempozyumları, Üye

Bilimsel: Vergi Denetmenleri Vergi Raporu, Üye

Bilimsel: Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi, Üye

Bilimsel: Sosyal Bilimler Araştırma Derneği (SOBİAD) , Üye

Bilimsel: Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO) , Yönetim Kurulu Üyesi

Bilimsel: Türkiye Ekonomi Kurumu, Üye

Sosyal: Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti, Üye, 2012 - ...

Sosyal: Türkiye Kayak Federasyonu Hukuk Kurulu Üyesi, Üye, 2010 - ...

Mesleki: Atatürk Üniversitesi USİGEM, Üye

Mesleki: Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Komisyonu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2008-2010

Mesleki: Türkiye Futbol Federasyonu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Üye, 2011 -2012