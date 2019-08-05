Anadolu Üniversitesi ailesi bayramlaştı

Anadolu Üniversitesi ailesi, Kurban Bayramı dolayısıyla Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı’nda düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Törene; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve üniversite yönetimi tam kadro katılırken, akademik ve idari personel, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bir araya geldi. Rektör Çomaklı, tüm üniversite personeliyle tek tek selamlaşarak bayramlarını kutladı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Kurban Bayramı ile ilgili mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kadim milletimizin bir araya geldiği günler vardır ve bunlar kimliğimizi oluşturur. Bunlardan birisinde, Kurban Bayramında, Anadolu Üniversitesi ailesi olarak şu anda bir aradayız. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. İnşallah güzel bir bayram ve tatil geçiririz. Kazadan beladan uzak, trafik kazalarından uzak, özellikle kurban keserken meydana gelecek tehlikelerden uzak, neşeli ve keyifli bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum. Anadolu Üniversitesi ailesi olarak çok mutluyuz. Personelimizle bir aradayız. Bu vesileyle de tüm personelimize, öğrencilerimize, ailelerimize, vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum.”