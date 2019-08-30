Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt ücretleri belli oldu

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 akademik yılı internet başvuru ve kayıt işlemleri 2-12 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Kayıt ücretleri ise 265-550 lira arasında değişiyor.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 akademik yılı internet başvuru ve kayıt işlemleri 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adaylar ile AÜ Yabancı Uyruklular İçin Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı (ANADOLUYÖS) kapsamında kayıt hakkı kazananlar, 2-12 Eylül tarihlerinde başvuru ve kayıt işlemlerini http://aof.anadolu.edu.tr internet adresinden gerçekleştirebilecek.

Daha sonra gerekli belgelerle açıköğretim bürolarına gidip kayıtlarını tamamlayacaklar. 13 Eylül Cuma günü ise mazeretli olanların kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

Söz konusu tarihten sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvurularının kabul edilmeyeceği ve kayıtlarının yapılmayacağı uyarısında bulunuldu.

İkinci üniversite kayıtları 2 Eylül'de başlıyor

Öte yandan, ikinci üniversite müracaatları da 2 Eylül-18 Ekim'de kabul edilecek.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim fakültesi'ne ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin ödeyeceği ücretler de belli oldu. Anadolu Üniversitesi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan açıköğretim, iktisat ve işletme fakültelerine 2019-2020 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıracak adaylar, ön lisans ve lisans programları için 265 ile 550 lira arasında ücret ödeyecek.

Bölümlere göre kayıt ücretleri ise şöyle: