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Anadolu Üniversiteli taekwondocular madalya ile dönüyor

Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Üniversiteler Şampiyonası 2019’da Anadolu Üniversitesini temsil eden taekwondo sporcuları Fatma Törehan ve Bengü Alkan, kendi kategorilerinde madalya kazanarak Anadolu Üniversitesi ve Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:43
Anadolu Üniversiteli taekwondocular madalya ile dönüyor

Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Üniversiteler Şampiyonası 2019’da Anadolu Üniversitesini temsil eden taekwondo sporcuları Fatma Törehan ve Bengü Alkan, kendi kategorilerinde madalya kazanarak Anadolu Üniversitesi ve Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.


Üniversiteler arası birçok şampiyonada ve Taekwondo Milli Takımı’nda dereceleri olan Açıköğretim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü öğrencisi Fatma Törehan,‘Tanınmış Poomsae’ ferdi kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı. İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü öğrencisi Bengü Alkan ise‘Serbest Stil Poomsae’ ferdi kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya almaya hak kazandı.


Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı yaptığı açıklamada, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti. Rektör Çomaklı açıklamasında, “Bireysel olarak mücadele verilen spor branşlarını çok önemsiyoruz. Türkiye’yi farklı bireysel branşlarda temsil eden aynı zamanda öğrencimiz olan sporcularımız var. Ülkemizive üniversitemizi başarı ile temsil ediyorlar. Avrupa Üniversiteler Şampiyonası’nda madalya kazanan Fatma Törehan ve Bengü Alkan’ın kazandıkları bu başarı bizi mutlu etti. Kendilerini tebrik ediyorum“ dedi.


Milli sporcularımız Fatma Törehan ve Bengü Alkan şampiyona öncesi Rektör Prof. Dr. Çomaklı’yı makamında ziyaret etmişti. Rektörlük ofisinde gerçekleşen ziyarette, Anadolu Üniversiteli sporcular şampiyonadan madalya ile dönme sözü vermişti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:43
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