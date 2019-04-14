0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları” kapsamında Sivas’a gelen katılımcılar tarihi kent meydanına hayran kaldı.

14 Nisan 2019 Pazar 11:52
Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları” kapsamında Sivas’a gelen katılımcılar tarihi kent meydanına hayran kaldı.


Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 12-14 Nisan tarihleri arasında Sivas’ta düzenlenen“Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları” kapsamında Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden bir çok katılımcı Sivas’a geldi. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Sivas’a gelen vatandaşlar program kapsamında tarihi kent meydanını gezdi. Gezi esnasında Çifte Minareli Medrese, Gök Medrese, 4 Eylül Kongre Binası, Şifaiye Medresesi, Ulu Camii ve Buruciye Medresesisini gezme fırsatı bulan katılımcılar tarihi mekanlara hayran kaldı.


Şehrin her noktasında ecdat yadigarı eserler olduğunu belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Bugün Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları kapsamında Sivas’ta bulunuyoruz. Türkiye‘nin birçok yerinden arkadaşlarımız ile beraber bu gün Anadolu’nun kalbindeyiz. Sivas’a geldiğimiz zaman Anadolu irfanının temayül ettiği Anadolu beldesi olduğunu gördük. Tarihiyle, medeniyetiyle, kültürü ile tam bizim diyebileceğimiz bir şehir. Nereye baksanız ecdat yadigarı görüyorsunuz” dedi.


İstanbul Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Emre Özdemir ise Sivas’ın tahmin ettiklerinden çok daha güzel bir şehir olduğu ifade ederek, “Beklediğimden çok daha güzel bir şehir. Tarihi ve gelişmişlik noktasında. Birçok medeniyetin kesiştiği noktada. Medeniyetlerin kesiştiği bu şehirde, tarihi günlük hayatta görmek mümkün oluyor” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 11:52
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Kavuş kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu
    1. Başkan Kavuş kentsel dönüşüm alanında..
    2. Bayburt’ta küçükbaş ve büyükbaş hayvan..
    3. Seçer: "Kentimizi turizmde..
    4. Hamilelikte yaşanan ayak şişlikleriyle..
    5. Sürücüler dikkat! Emniyet kemerleri..
    6. Hacılar’da Bilim Günleri Ödül Töreni..
    7. Kalp sağlığına dikkat çekmek için..
    8. Dünya Sağlık Örgütü: "Libya savaşında..
    9. Vakalar giderek artıyor! Türkiye..
    10. Tümör ameliyatı olan alageyik..
    11. ABD depremle sallandı! Binlerce hane..
    12. Antalya'da İtalyan doktoru gasp ettiler!
    13. Futbol üzerinden ağır tahrik! İmamoğlu..
    14. THY İstanbul Havalimanı’nda 1..
    15. Vatandaşlar suç duyurusunda..
    16. Başkan Çolakbayrakdar, muhtarlarla bir..
    17. Onlarda karanlık, bizde Altın Çağ
    18. Ukrayna’da yasadışı göçmenlerin sayısı..
    19. Eğitim-Bir-Sen Topsu Sözleşme Öncesi..
    20. Başkan Büyükakın sahaya indi,..
    21. Şehitler için mevlit okutuldu
    22. Başkan Pekmezci, mesire alanında..
    23. Kayseri Şehir Hastanesi’ne 1 günde 21..
    24. Güroymak’ta Okullar Arası Satranç..
    25. Sosyal medyada ''Erdoğan'a hakaret"
    26. Akkuyu NGS en gelişmiş güvenlik..
    27. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu’na..
    28. Siyaset ve iş dünyası bu açılışta..
    29. Zap Rafting Takımı şampiyonluk yolunda
    30. Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç..
    CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye ağır hakaret
    CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye ağır hakaret
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    Tarihi ayarın ardından Türkiye'ye büyük destek verdiler!
    Tarihi ayarın ardından Türkiye'ye büyük destek verdiler!
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Ahmet Hakan fena faka bastı!
    Ahmet Hakan fena faka bastı!
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer