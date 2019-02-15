Anadolu Selçuklu İş Adamları Derneği kuruluyor

Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, Anadolu Selçuklu İş Adamları Derneğini kuracaklarını söyledi.

Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Merkezinde istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Genel Başkan Ayetullah Geçen ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Geçen, Anadolu Selçuklu Ocakları olarak faaliyetlerine devam ettiklerini söyleyerek, teşkilat olarak Anadolu Selçuklu İş Adamları Derneğini kuracaklarını müjdeledi.

Derneğin kısa sürede kurulacağını aktaran Geçen, derneğin genel merkezinin Malatya olacağını ve Türkiye genelinde şubeler açacaklarını ifade etti.

Geçen, “Ahi Evren’in ahlakıyla ahlaklanmış,imanlı, haklı kazancı elde etmeye çalışan bir iş adamları derneği kuracağız. Anadolu Selçuklu Ocakları olarak derneğimize gerekli katkıyı ve desteği vereceğiz. Vatanımıza, milletimize, Ümmeti Muhammet’e hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bunun yanında yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Yardım konvoylarımız yine yollara çıkacaktır” diye konuştu.