0553 313 94 23

Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 6 otomobil, 2 motosiklet ve 1 tırın karıştığı kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 07:04
Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 9 araç birbirine girdi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 9 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Hendek gişeleri mevkisinde M.E. idaresindeki 34 ACN 238 plakalı motosiklet ile H.Ç. yönetimindeki 07 BLS 43 plakalı motosiklet kaza yaptı.

Kazayı gören sürücülerinin yavaşlaması üzerine 46 NK 157 plakalı tır, önündeki 6 otomobile çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

8 kişi yaralandı

Kazada, motosiklet sürücülerinin yanı sıra E.Ç, B.K, S.K, O.K, M.V ve V.V. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Motosikletten savrulan parçaları vatandaşlar topladı

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan, haber alarak bölgeye gelen kazazedelerin yakınları üzüntü yaşarken bazı vatandaşlar da motosikletten yol kenarına savrulan parçaları topladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 08:10
  1. Ankara
  2. Sakarya
  3. trafik kazası
  4. zincirleme
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karayolları yol haritası trafiğe açık ve kapalı yollar KGM yol durumu
    1. Karayolları yol haritası trafiğe açık..
    2. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    3. GÜNDEM / 4 Şubat 2019
    4. GSM borcu olanlar dikkat! Süre 28..
    5. Altın fiyatı yerel seçimlere kilitlendi
    6. İŞKUR kamu personel alımları KPSS'siz..
    7. İstanbullular dikkat! Trafik durma..
    8. New England Patriots, 6'ncı Super Bowl..
    9. Dolar, enflasyon öncesi yukarı yönlü
    10. Askerlik düştü mü son dakika..
    11. 04.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    12. Türkiye'de hava az bulutlu geçecek
    13. Kara yollarında durum
    14. El Salvador’un başına Osmanlı torunu..
    15. Esed rejiminden İdlib'e saldırı : 2 ölü
    16. BAE ve Suudi Arabistan ortak para..
    17. Irak'ta İranlıları taşıyan otobüse..
    18. Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme..
    19. 3. havalimanı personel alımı 3...
    20. Türkiye bahar havasına girdi! Hava...
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    'Abdullah Gül'e suikast' iddiası işinden etti! Yazılarına son verildi
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
    Notaların altındaki şirke dikkat: İmanımızı şarkılarla çalıyorlar!
    Notaların altındaki şirke dikkat: İmanımızı şarkılarla çalıyorlar!
    Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!
    Bakan Soylu: Ben İçişleri Bakanıyım ürktüm, korktum!

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?
    Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?
    Trump duyurdu: Askerleri tutmak istiyoruz
    Trump duyurdu: Askerleri tutmak istiyoruz