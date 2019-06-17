Anadolu Otoyolu'ndaki bakım çalışmaları Otoyolun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında asfaltlama çalışmaları devam ediyor- Onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü İzmit Doğu-Adapazarı kavşakları arası 22 Temmuz'a kadar 06.30-18.30 saatlerinde ulaşıma kapalı kalacak

SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun İstanbul-Ankara yönü İzmit Doğu-Adapazarı kavşakları arasında üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Otoyolun İzmit Doğu Kavşağı Ankara istikametinde 22 Mayıs'ta başlayan, bayram ve sınav günlerinde ara verilen üst yapı yenileme çalışmaları yeniden başladı. Çalışma kapsamında ekipler, güzergahta asfaltlama işlemi gerçekleştiriyor. İstanbul-Ankara yönü İzmit Doğu-Adapazarı kavşakları arası, çalışmaların biteceği 22 Temmuz'a kadar 06.30-18.30 saatlerinde ulaşıma kapalı kalacak.

Kara yolları görevlilerinin bölgedeki ışıklandırma ve yön tabela çalışmalarının ardından ekipler, otoyolu kullanmak isteyen sürücüleri İzmit Doğu gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriyor. Sürücüler, D-100 kara yolunu takiben Adapazarı gişelerinden tekrar otoyola girebiliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.