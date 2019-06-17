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Anadolu Otoyolu'ndaki bakım çalışmaları

Otoyolun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında asfaltlama çalışmaları devam ediyor- Onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü İzmit Doğu-Adapazarı kavşakları arası 22 Temmuz'a kadar 06.30-18.30 saatlerinde ulaşıma kapalı kalacak

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:55
Anadolu Otoyolu'ndaki bakım çalışmaları

SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun İstanbul-Ankara yönü İzmit Doğu-Adapazarı kavşakları arasında üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Otoyolun İzmit Doğu Kavşağı Ankara istikametinde 22 Mayıs'ta başlayan, bayram ve sınav günlerinde ara verilen üst yapı yenileme çalışmaları yeniden başladı.

Çalışma kapsamında ekipler, güzergahta asfaltlama işlemi gerçekleştiriyor.

İstanbul-Ankara yönü İzmit Doğu-Adapazarı kavşakları arası, çalışmaların biteceği 22 Temmuz'a kadar 06.30-18.30 saatlerinde ulaşıma kapalı kalacak.

Kara yolları görevlilerinin bölgedeki ışıklandırma ve yön tabela çalışmalarının ardından ekipler, otoyolu kullanmak isteyen sürücüleri İzmit Doğu gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

Sürücüler, D-100 kara yolunu takiben Adapazarı gişelerinden tekrar otoyola girebiliyor.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:55
  1. Adapazarı Gişeleri-İzmit Doğu kavşağı
  2. Anadolu Otoyolu
  3. bakım çalışmaları
  4. D-100 Karayolu
  5. Sakarya

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