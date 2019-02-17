0553 313 94 23

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

17 Şubat 2019 Pazar 16:24
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali İhsan Y. idaresindeki 48 KG 484 plakalı otomobil, Ahmet Y. yönetimindeki 34 BP 4748 plakalı midibüs ve Mehmet C'nin kullandığı 06 AEY 567 plakalı otomobil, Gümüşova rampaları mevkisinde çarpıştı.

Kazada, üst kısmı kopan otomobilde sürücü bulunduğu yerde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasında sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı.

Sürücü Ali İhsan Y. ile diğer araçlarda bulunan Cihan G, Özgenur ve Melek Y. hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 16:24
  1. Düzce
  2. otomobil
  3. trafik kazası
  4. yaralı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okul hırsızları yakayı ele verdi
    1. Okul hırsızları yakayı ele verdi
    2. Mustafa Sarıgül’den öğrencilere..
    3. Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor..
    4. CHP Genel Merkezi önünde 'Maltepe'..
    5. BB. Erzurumspor - DG. Sivasspor..
    6. Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik..
    7. Real Madrid evinde Girona'ya kaybetti
    8. Büyükçekmece göl havzasına bırakılan..
    9. AİBPA dönem başkanlığı Türkiye’ye geçti
    10. Bolu'da trafik kazası: 4 yaralı
    11. TEM’de yasak dönüş kaza getirdi: 7..
    12. Judo: Okul Sporları Türkiye Şampiyonası
    13. Özlem Çerçioğlu, Çakırbeyli Köy..
    14. TFF 2. Lig: Gümüşhanespor: 1 -..
    15. İsrail polisi Kudüs'te Filistinli bir..
    16. Endonezya İslami turizmde zirveyi..
    17. Kepez’in sokak hayvanları..
    18. Başkan Atilla’dan Hayrat Vakfı’na..
    19. Kelebek çocuklarına moral yemeği
    20. Sosa , 64 gün sonra sahada
    21. Bomba yüklü araç ihbarı polisi kırmızı..
    22. Kaymakam öğrencilerin sorunlarını..
    23. İslami Cihad'dan "FKÖ'nün..
    24. Kapadokya'da peribacaları yakınındaki..
    25. PKK'ya büyük darbe! Tam 735 gözaltı
    26. Güneşi gören Denizlililer mangala koştu
    27. İçişleri Bakanı Soylu'dan, HDP'li..
    28. Hakkari’de 31 bölge “özel güvenlik..
    29. Ankara'da yakalanan FETÖ şüphelisi..
    30. Kitlesel eylem hazırlığında olan..
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması