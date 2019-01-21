Anadolu Otoyolu'nda dört araçlık zincirleme kaza!

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selçuk Duran idaresindeki 16 RD 378 plakalı tırın, Anadolu Otoyolu Düzce kesimi Ankara yönü Gümüşova mevkisinde ön lastiği patladı. Tırın kontrolünü kaybeden sürücü, yolun sol şeridinde aracını durdurdu.

Bu esnada otoyolda ilerleyen ve sol şeritten giden Bilal Çelik idaresindeki 34 FF 1855 plakalı otomobil, tıra arkadan çarptı. Daha sonra da kazaya Talip Ekşi idaresindeki 34 JS 0898 otomobil ile Semra Parlak idaresindeki 34 BB 7224 otomobil de karıştı.

Ölüm eşleri ayırdı

Kazada tıra çarpan otomobilde bulunan Bilal Çelik ve yanında bulunan eşi Zerrin Çelik araç içerisinde sıkıştı.

Yaralılar, olay yerine gelen itfaiye polis, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Bilal Çelik kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunuyor

Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan Zerrin Çelik'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafik akışına kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.